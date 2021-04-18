العقود تؤرق الرجاء

المكتب فتح الملف والشابي في أول امتحان بالرباط أمام المغرب التطواني

فتح المكتب المسير للرجاء الرياضي ملف عقود بعض نجومه، التي تنتهي مع نهاية الموسم الرياضي الجاري، ومن أهمهم الحارس أنس الزنيتي وعبد الإله الحافظي وسند الورفلي.

ويسعى مسؤولو الرجاء إلى تفادي رحيل بعض نجوم الفريق نهاية الموسم، والتجديد لهم، خاصة أنهم يعانون مضايقات بعض الوكلاء، الذين يرغبون في نقلهم لفرق خليجية، ترغب في انتدابهم الصيف المقبل.

وتفاوض مكتب الرجاء في السابق مع هؤلاء اللاعبين، لكنهم طالبوا بصرف منح التوقيع التي مازالت عالقة، قبل التطرق للعقد الجديد، وهو الأمر الذي يؤرق مسؤولي الفريق الأخضر حاليا، بالنظر إلى نقص السيولة المالية. ويسعى الفريق إلى ضمان توقيع عقود استشهار جديدة، في الأيام القليلة المقبلة، بغية توفير السيولة المالية، الكفيلة بصرف مستحقات اللاعبين العالقة، لكي يتم التفاوض مع بعضهم حول تجديد عقودهم.

من جهة ثانية، يلعب الرجاء أول مباراة في عهد مدربه الجديد، التونسي لسعد جردة الشابي، اليوم (الجمعة)، أمام المغرب التطواني، لحساب الجولة 12 من البطولة، في ملعب مولاي عبد الله بالرباط، في العاشرة.

وانضم المعد البدني الجديد، عمر بن ونيس، أول أمس (الأربعاء)، لتداريب الفريق الأخضر، وتعرف على اللاعبين، وقدم لهم برنامجه الإعدادي، بناء على اتفاق مع المدرب الشابي.

وحسم أمس (الخميس)، المدرب الجديد للرجاء، في تشكيلته الرسمية، إذ طالب اللاعبين بالتركيز أكثر خلال التداريب، بغية تقديم مباراة جيدة أمام تطوان، بعد هزيمتين متتاليتين أمام الوداد الرياضي (2-0) وحسنية أكادير (1-0)، في الدورتين السابقتين.

العقيد درغام