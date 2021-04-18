الإصابة تبعد باحسين عن الفتح

يغيب معاذ باحسين، لاعب الفتح الرياضي، عن المباراتين المقبلتين للفريق أمام نهضة الزمامرة وسريع وادي زم، لحساب الجولتين 12 و13 من البطولة الوطنية، بسبب الإصابة.

وعلمت “الصباح”، أن باحسين سيغيب عن الفريق 15 يوما، بعد أن تعرض لإصابة في الركبة، خلال المباراة الأخيرة أمام المغرب التطواني، إذ كشفت الفحوصات التي خضع لها، ضرورة استفادته من فترة راحة لا تقل عن أسبوعين، وهو ما سيبعده عن مباراتي الفريق المقبلتين في البطولة الوطنية.

من جهة ثانية، تراجع الفريق الرباطي عن إجراء عملية جراحية لأنس باش، لاعب الفريق، بعد أن استشار مسؤولو الفريق، مع عدد من الأطر الطبية في المجال الرياضي، مع الأخذ بعين الاعتبار قرار الطاقم الطبي للفريق.

وحددت مدة غياب باش في ثلاثة أسابيع، اعتبارا من الأسبوع الجاري، الشيء الذي سيبعده عن مباريات الفريق في أبريل الجاري، في الوقت الذي ينتظر عودته انطلاقا من الجولة 14 من البطولة.

ص. م