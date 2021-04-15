قطر تبارك للملك رمضان

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسرني أن أبعث لجلالتكم بأطيب التهاني والتبريكات مقرونة بصادق التمنيات، داعيا المولى جل وعلا أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية وعلى بلدكم الشقيق باطراد التقدم والنماء في ظل قيادتكم الحكيمة، وكل عام وأنتم بخير”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمناسبة نفسها.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أن أعرب لجلالتكم ولشعبكم الشقيق، باسم شعب دولة قطر وباسمي شخصيا عن خالص التهاني والتبريكات، مقرونة بأطيب التمنيات، سائلا المولى تعالى أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية وعلى بلدكم الشقيق بمزيد من الرفعة والتقدم في ظل قيادتكم الحكيمة وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.