“هاكاكش” يتوج بمهرجان الفيلم التربوي

التظاهرة احتضنتها فاس وكرمت أطرا ووجوها سينمائية

توج فيلم “هاكاكش” للمخج الشاب أسامة مؤتمير، عن أكاديمية بني ملال خنيفرة، بجائزة العمل المتكامل، في الدورة 19 لمهرجان الفيلم التربوي، التي اختتمت، نهاية الأسبوع الماضي، بفاس.

وحصل فيلم “بوشعيب” لعمر إيملوي عن أكاديمية الرباط سلا القنيطرة، على جائزة الإخراج بالمهرجان المنظم بصيغة رقمية بمبادرة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس، تحت شعار: “الفيلم التربوي رؤية جمالية للتربية على الصورة”.

وآلت جائزة السيناريو لفيلم “حنين” لمخرجه سعيد المغاري (أكاديمية الداخلة وادي الذهب)، وجائزة أحسن دور نسوي للطفلة أحلام المخاخ عن دورها في الفيلم”أحلام” (أكاديمية سوس ماسة)، وجائزة أحسن دور ذكوري للطفل صهيب بوتدغارت عن دوره في فيلم “رضى” (أكاديمية درعة تافيلالت).

ونوهت لجنة تحكيم المهرجان المكونة من المخرج عبد الإله الجوهري، والممثل عز العرب الكغاط، والشاعر عبد السلام المساوي، والناقدة السورية لمى طيارة، والمخرج التونسي أشرف لعمار، بفيلم “مسار” (أكاديمية فاس مكناس)، وبأداء الطفلة زينب بونيد (أكاديمية مراكش آسفي)، والطفل جمال بومروان (أكاديمية بني ملال خنيفرة).

وأشارت لجنة تحكيم المهرجان في تقريرها إلى وجود تطور ملحوظ في جودة التصوير والمونتاج، وفي تحسن مستوى الأفكار السينمائية والسيناريوهات، ومعالجة نسبة عالية من الأفلام المشاركة قضايا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتميز حفل ختام المهرجان، بتكريم رشيدة الونجلي، إطار سابق بأكاديمية فاس مكناس وفاعلة مدنية، وكريم عصارة إطار تربوي ومخرج، والإعلامي والناقد السينمائي بلال مرميد. كما تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين أكاديمية فاس مكناس والجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب، بهدف تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي لها علاقة بالصورة. تجدر الإشارة إلى أن كل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة، وعددها 12، شاركت في مسابقة هذه السنة بمعدل فيلمين قصيرين لكل أكاديمية.

ع . م