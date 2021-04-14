سرقة توقع بعصابة بمراكش

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي السويهلة، ضواحي مراكش، الأربعاء الماضي، من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في السرقة باستعمال دراجة نارية ثلاثية العجلات.

وأفاد مصدر «الصباح»، أن صاحب فيلا بإقامة رياض الزيتون بتجزئة الآفاق بتراب جماعة سعادة المتاخمة لمراكش، تمكن من إفشال عملية سرقة كان أفراد العصابة الإجرامية المكونة من أربعة أشخاص، بصدد تنفيذها، في الساعات الأولى من صباح أول أمس، إذ تمكن صاحب الفيلا بالاستعانة بكلبه، من الإمساك بأحد المجرمين، لحظة تسلله بمعية شركائه عبر السور الخارجي، إلى داخل حديقة الفيلا.

وأضاف المصدر أن صاحب الفيلا نادى على الحراس و وكيل اتحاد الملاك المشتركين من أجل مساعدته وربط الاتصال بعناصر الدرك الملكي التي انتقلت على الفور إلى المكان، حيث جرى اقتياد الموقوف إلى مقر الدرك بالسويهلة. وباشرت عناصر الدرك الملكي أبحاثها في الواقعة، ما مكن من تحديد هوية باقي أفراد العصابة الذين صورتهم كاميرا المراقبة المثبتة بواجهة الإقامة، ليجري اعتقالهم جميعا بدوار الجامع، وحجز الدراجة الثلاثية التي يستعملونها في عملياتهم الإجرامية. ووضع الموقوفون الأربعة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالتهم على العدالة من أجل محاكمتهم بالمنسوب إليهم.

عادل بلقاضي (مراكش)