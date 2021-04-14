عودة فاخر تقسم الرجاء

بروس ومعلول خارج الحسابات ومساع لصلح عسير مع «الجنرال»

بات المدرب الوطني امحمد فاخر، من بين أبرز المرشحين لتدريب الرجاء الرياضي، خلفا لجمال سلامي المستقيل، بعدما اقترح بعض المنخرطين على الرئيس المؤقت رشيد الأندلسي، تعيينه بحر الأسبوع الجاري، مقابل تنازله عن جزء من مستحقاته المالية العالقة.

وعلمت «الصباح» من مصادر أن فاخر وافق على الخطوة، إذ بات على الرئيس التشاور مع أعضاء مكتبه، بغية الاجتماع بالمدرب، لوضع النقاط على الحروف بخصوص مستحقاته العالقة، وبنود العقد الجديد.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات متسارعة بخصوص اختيار مدرب جديد للرجاء، إذ جدد المكتب المسير اتصاله بالمدرب البلجيكي هوغو بروس، الذي طالب تغيير بعض بنود العقد، على غرار منح الفوز ببعض الألقاب، وهو الأمر الذي أوقف المفاوضات، فيما ابتعد أكثر فأكثر المدرب التونسي نبيل معلول عن تدريب الفريق الأخضر، لمطالبه المالية الكبيرة.

وبات فاخر في صدارة المرشحين، إذ اشترط ألا يتم رفضه من قبل شريحة مهمة من مكونات الرجاء، من بينها منخرطون وجماهير، وأنه مستعد للصلح ونسيان ما فات، والتنازل عن جزء من مستحقاته المتبقية.

وأحدث خبر إمكانية التعاقد مع فاخر، ضجة داخل أنصار ومنخرطي الرجاء، إذ في الوقت الذي قبل البعض الفكرة، انتقد البعض الآخر الخطوة واعتبرها غير مقبولة، خاصة أن فاخر في نزاع مع الفريق الأخضر.

ومن المقرر أن يراسل منخرطون مكتب الرجاء، معبرين عن رفضهم لتعيين فاخر، فيما يرى جناح آخر أن الفكرة سديدة، من أجل لم شمل العائلة الرجاوية، والتخلص من مستحقات المدرب الكبيرة، وأن ينال الرجاء منحته بكأس الكنفدرالية بشكل طبيعي، عوض تخصيصها لأداء رواتب المدرب السابق للفريق.

العقيد درغام