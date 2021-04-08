التحقيق في سطو جزائرية على 400 مليون

استمعت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، أخيرا، إلى طيار عسكري، تابع للقاعدة الجوية الثالثة بسيدي سليمان، في شأن “سطو” جزائرية، وهي أرملة والده، على مبلغ 400 مليون من الحساب البنكي لوالده المتوفى.

وجرت النازلة مدير وكالة بنكية، وسط المدينة، إلى التحقيق، بعدما منح مبالغ مالية إلى الجزائرية المشتكى بها، في ظروف غامضة، كما لجأت المؤسسة البنكية إلى تنقيل المسؤول البنكي للوكالة، بعدما اتهمه الطيار بمنحه وثيقة بنكية مزورة حول تركة والده، لتفادي ملاحقة المتورطين في التزوير.

وأوضح مصدر مقرب من دائرة الأبحاث أن الهالك، الذي كان يشتغل بدوره مسؤولا عسكريا، توفي قبل سنوات بمستشفى الفارابي بوجدة، وترك لأسرته بالخميسات، كما صرح لابنه، حسب أقواله، 400 مليون بحسابه البنكي. ولجأ الابن إلى تحرير طلب لرئيس المحكمة من أجل الحصول على شهادة لإظهار رصيد وقيمة المبلغ الذي كان بحساب والده (م. ب) والمفتوح بالوكالة البنكية، وكذا الاطلاع على المعاملات بالشيك التي جرت بعد تاريخ الوفاة. وتضمن الطلب تسليم المشتكي شهادة المعاملات والأشخاص المستفيدين، بناء على الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية. واستنادا إلى المصدر ذاته، أمر رئيس المحكمة بإجراء استجواب بواسطة مفوض قضائي للمسؤول البنكي الحالي، بعدما رفض بدوره تسليم الشهادة الحقيقية إلى الوريث، كما استمعت الفرقة الاقتصادية والمالية إلى المشتكي، الذي اتهم أرملة والده بارتكاب جرائم “التزوير والنصب والاحتيال والتصرف بتركة بسوء نية”، مؤكدا أن والده ترك مبلغا ماليا يقدر بـ 400 مليون، لكن المشتكى بها سحبت جميع المبالغ المالية التي كانت بحسابه، بدون وجه حق.

ورفض المسؤول البنكي السابق منح الشهادات المطلوبة، ودخل رئيس النيابة العامة بالرباط على الخط لمراسلة المحكمة الابتدائية، وحصل المشتكي على شهادة لكنها “مزورة”ّ، حسب أقواله، لمحققي الشرطة المالية والاقتصادية، ولا تتضمن المبلغ الحقيقي، وفتح ملف جديد في الموضوع للتأكد من زورية الوثيقة البنكية.

وأكد المشتكي أن الوثيقة “لا تتضمن أسماء الأشخاص الذين سحبوا المبالغ المالية من حساب والده يوم وفاته، بتاريخ 18 أكتوبر 2008″، ووضع، نهاية الأسبوع الماضي، شكاية جديدة ضد مدير الوكالة البنكية الجديد بتهمة تحقير مقرر قضائي، بعدما توجه مفوض قضائي محلف إلى مقر الوكالة لاستجواب المدير الجديد لتنفيذ الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة الشرقية تحت عدد 438 بتاريخ 24 فبراير 2021، وصرح المفوض في محضره بأن هناك خطأ بالحساب البنكي، واعتذر مدير الوكالة البنكية عن تنفيذ منطوق الأمر القضائي، مشعرا المفوض بأنه سيراسل الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية التي يشتغل فيها.

وعاد المفوض القضائي من جديد، الأسبوع الماضي، إلى مقر الوكالة البنكية لتنفيذ الأمر، لكنه لم يتوصل بعملية السحب التي جرت بتاريخ 18 أكتوبر 2008، وهو التاريخ الذي توفي فيه الهالك، وظل المشتكي يصرح بأن “موظفا صرح له بوجود تزوير يوم الوفاة، وأن هناك تهربا من قبل مدير الوكالة لتفادي إرسال آخرين إلى السجن”.

عبد الحليم لعريبي