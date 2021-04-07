جثة بقناة ماء بأفورار

طفت على السطح جثة شخص مجهول، بعد ظهر الأربعاء الماضي، وبدت واضحة فوق سطح قناة ماء، وتحديدا قنطرة ساغدن ببني عياط، قبل أن تتدخل مصالح الوقاية المدنية لانتشالها.

وبعد أن ذاع الخبر، حضر أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة لبني عياط إلى المكان، قبل أن يتطوع أحد الشباب للحيلولة دون انسياب الجثة، مع مياه القناة، خوفا من ابتعادها عن أعين المواطنين، الذين تابعوا عملية انتشالها.

وحلت عناصر الوقاية المدنية وشرعت في انتشال الجثة، وحفظها من الحرارة واتخاذ الإجراءات القانونية بتنسيق مع النيابة العامة، التي أمرت بإخضاعها لتشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.

ولم تستبعد مصادر، أن تعود الجثة لحارس بالسويقة الذي كان موضوع مذكرة اختفاء وضعت لدى عناصر الدرك الملكي بأفورار، إذ شرعوا في إجراء تحقيقات مكثفة واستجماع كافة المعطيات المرتبطة بمذكرة الاختفاء، في انتظار التوصل بتقرير التشريح الطبي، الذي سيكشف عن حقائق كثيرة ستفيد المحققين في تحرياتهم لإجلاء الحقيقة.

سعيد فالق (بني ملال)