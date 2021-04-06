“دوزيم” تفرج عن “جزيرة الكنز6”

اختارت القناة الثانية “دوزيم” الإفراج عن الموسم السادس من برنامج “جزيرة الكنز” بعد حوالي أكثر من سنة على تصوير مشاهده.

وينتظر أن يكون البرنامج ضمن شبكة برامج القناة الخاصة برمضان، إذ يتوقع أن يبث أسبوعيا. وعرف الموسم السادس من البرنامج، بعض التغييرات، إذ سيشرف على تقديمه هشام مسرار فقط، دون رشيد العلالي، بسبب مشكل مع الشركة المكلفة بتنفيذ الانتاج، ما دفع العلالي إلى اللجوء إلى القضاء.

ويشارك في الموسم السادس من البرنامج، مجموعة من المشاهير، من قبيل جميلة الهوني التي ستكون ضيفة إحدى حلقاته رفقة الفنان محمد عدلي والكوميدي صويلح، إلى جانب سمية دلال، ابنة الفنانة نجاة اعتابو، ورشيد الوالي، الذي نشر على صفحته على “انستغرام” بعض كواليس البرنامج الذي يصور بالقلعة الشهيرة “فور بويار” قرب مدينة “لاروشيل” بفرنسا.

إ. ر