اعتقال نصاب بـ”السماوي” بتازة

اعتقلت مصالح الأمن بدائرة المسيرة بتازة، أخيرا، ثلاثينيا متلبسا بالنصب والاحتيال على ضحية، حاول سلبه مبلغا ماليا مهما بطريقة «السماوي»، بعدما أوقفه في الشارع العام بداعي إرشاده لمكان معين، قبل تدخل مواطنين حاصروه وسلموه للشرطة لاتخاذ المتعين قانونا.

وأحيل المتهم على المصلحة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق معه، إذ استمعت إليه وللضحية في الأربعينات من عمره، ويتحدر من إقليم الحسيمة وكان في زيارة عائلية للمدينة، قبل أن يستوقفه المتهم الذي سلب منه مليوني سنتيم بعدما جره للحديث لمدة أطول، مركزا على عينيه بطريقة أدخلته في «شبه غيبوبة».

ولم يستفق الضحية من غفوته إلا بعدما ترجل المتهم بعيدا، قبل أن يصرخ ويستنجد بمواطنين صادف الحادث مرورهم بالشارع، إذ لاحقوه قبل تدخل مصالح الدائرة بناء على نداء استغاثة منهم، واقتياده لمقرها وتسليمه للشرطة القضائية للتحقيق معه بناء على أوامر النيابة العامة بابتدائية المدينة.

وهذا ثالث صيد ثمين يسقط في ساعات قليلة، بعد إيقاف شخصين أحدهما بمحطة القطار محملا بكمية من الكوكايين و80 قرصا مهلوسا، قبل إيقاف آخر بحي الرشد مبحوث عنه بموجب 4 مذكرات وطنية للسبب نفسه.

حميد الأبيض (فاس)