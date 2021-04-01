منجب يحشر أنفه في ملف أيت الجيد

وضع المعطي منجب نفسه في موقف لا يحسد عليه وأكثر إيلاما من الاعتقال وظروفه، بعد حشر أنفه في ملف متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي بالعدالة والتنمية، في جريمة قتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد. وأصبح منجب هدفا لقصف متوال من قبل رفاقه، الذين لم ترقهم خرجته الإعلامية المشككة في ظروف وحيثيات هذه المتابعة.

وزرع منجب بذرة غضب في نفوس رفاق بنعيسى، فحصد فتيل قصف رفاقي أحرق ما تبقى من سمعة مؤرخ وحقوقي وسياسي أكل غلة تحويلات مالية مشبوهة. ومنهم الخمار الحديوي، الناجي من غدر ظلام ملتحين قبل 28 سنة، والشاهد الوحيد على جريمة قتل بشعة لم يجف دم ضحيتها بعد، خاصة أنه استهدفه باتهامات قد تجره إلى المساءلة القانونية. «لا أدري لماذا يقحم منجب نفسه في ما لا يعنيه. وليست أول مرة. هو غير معني بنتائج الصراع بين القاعديين والإسلاميين مهما يكن المنتصر، إلا إذا كان يتاجر في القضية»، يقول الخمار الحديوي، رفيق بنعيسى، مضيفا «لن أرد عليه بخبث، فقط أنبهه أن المؤرخ عليه أن يكون داريا بالمعطيات التاريخية، وأن تحكمه النزاهة في ما يقول ويكتب لأنه مرجع للتاريخ».

وأشار إلى أنه «يجهل بشكل كبير معطيات قضية بنعيسى، فعلاقتي بالملف قديمة، وصرحت باسم حامي الدين في حينه، وهو أول واحد في لائحة المتهمين بقتله، فلماذا نتزايد على بعضنا؟»، مستغربا تناول منجب لاسمه بشكل احتقاري وبمهنته سائقا لسيارة إسعاف، مؤكدا «اللهم أن تكون سائقا تأكل من عرق جبينك، ولا بياع وشراي فبنادم». وأوضح أنه «شغوف بمهنتي سائقا، وبإجازة في الكيمياء، وليس لدي أي مشكل للعمل في النظافة»، مؤكدا أن المؤرخ مفروض أن يتكلم ويكتب باحترام وحياد، و»يفترض فيه أن يكون دقيقا وملما وموضوعيا في معالجته لمثل هذه القضايا لتخصصه مؤرخا وأستاذا جامعيا في تصريحاته البئيسة والمحرفة للحقائق» تقول أسرة آيت الجيد في بيان رد على تصريح منجب.

وأضاف البيان أن «تصريحات منجب تافهة وتائهة وبئيسة» و»تلتقي مع الأبواق التي تنسف نضالات اليسار وتضحياته وكفاحية رموزه ونشطائه بالجامعة»، و»منجب زاد في مجهوده لتسفيه قضية ابننا»، و»يتمعن في الإساءة وتحريف الحقائق لخدمة أجندة من يقفون وراء الجريمة تخطيطا وتنفيذا للإجهاز على اليسار ورموزه وأفكاره في معاقله التاريخية».

حميد الأبيض (فاس)