مخزني يطعن قائدا

يتماثل رجل سلطة بإقليم النواصر، بضواحي البيضاء، إلى الشفاء بأحد مستشفيات المدينة، من الجرح الغائر الذي تسببت فيه طعنة سكين، وجهها إليه عنصر متقاعد في القوات المساعدة.

وقال مصدر إن رجل السلطة نجا بأعجوبة من موت محقق، بعد أن فوجئ بالمخزني، أول أمس (السبت)، يستل سكينا من تحت ملابسه ويوجه له طعنة أسفل البطن، إذ نقلت لقطة فيديو هرولة القائد من شدة الألم، قبل أن يكشف عن مكان الطعنة، الذي سال منه دم كثير.

ونقل رجل السلطة على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات البيضاء لتلقي العلاج، بينما تم إيقاف عنصر القوات المساعدة المتقاعد وفتح تحقيق معه، قبل عرضه على المحكمة.

ونقلت لقطات فيديو من دقيقتين و17 ثانية توصلت “الصباح” بنسخة منه، مشهد الاعتداء بسكين على رجل السلطة المعروف بالعلوي، الذي يشتغل بالرحمة 1 بأولاد أحمد بدائرة دار بوعزة بالنواصر.

وحل القائد رفقة زملائه وأعوان سلطة في اليوم نفسه إلى إقامة الأندلس بالرحمة1، بعد توصلهم بإخبارية تفيد أن أحد الأشخاص منهمك في فتح باب عشوائي في إقامة للسكن الاجتماعي.

وشوهد رجال وأعوان السلطة في بداية الفيديو يحاولون إقناع المعني باحترام القانون وعدم ارتكاب مخالفة في البناء يعاقب عليها القانون، بينما تكلف آخرون بخلع الباب وحمله إلى المخزن البلدي.

وظهر المخزني في حالة هيجان قصوى، إذ رفض جميع التعليمات الصادرة عن رجال سلطة يرتدون زيا رسميا، فانفلت منهم أكثر من مرة، ثم عادوا وحاولوا تهدئته، قبل أن ينفلت من جديد ويركض تجاه قائد (كان يأمر مواطنا بعدم التصوير من نافذة)، فاستل سكينا وطعنه بقوة في أسفل بطنه.

في هذه اللحظة، هجم أعوان السلطة على المعتدي وطرحوه على الأرض ونزعوا السكين من يده، حتى لا يؤذي نفسه أو أشخاصا آخرين.

يوسف الساكت