أخبار الصباح

< وساطة

تلقى رؤساء الجماعات الضوء الأخضر من الداخلية للجوء إلى الوساطة والتحكيم للدفاع عن مصالح مجالسهم، في ما يخص النزاعات المتعلقة بعقود الصفقات العمومية. وعلمت "الصباح" أن الداخلية راسلت الولاة والعمال لفرض اعتماد خدمات المركز الدولي، الذي تم إنشاؤه، من قبل القطب المالي للبيضاء، وإضافة بند في العقود ينص على اللجوء إلى المركز لتسوية المنازعات الجماعية.

(ي. ق)

< منيب

حذر رفاق نبيلة منيب بفروع الحزب الاشتراكي الموحد بالصحراء من التحكم في الخريطة السياسية بمدن الجنوب، اعتمادا على منطق القبيلة والأعيان والمال. وطالب الحزب، لمناسبة زيارة وفد، بقيادة الأمينة العامة للحزب إلى العيون، بوضع قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات العائلية، منبها إلى خطر تغول مافيا العقار واستيلائها على الملك العمومي.

(ب. ب)

< ماء

يعاني سكان دوار "العزابة"، بجماعة سيدي عبد الرحمان بإقليم الرحامنة، نقصا حادا في الماء الصالح للشرب، بسبب عدم وصول الصبيب إليهم، بعد ربطهم بشبكة الماء الصالح للشرب. وتبين أن الأمر يتطلب بناء خزان ماء لرفع مستوى الصبيب. وفي انتظار ذلك، لا يجد السكان مصدرا للتزود بالماء، بعدما تم حذف السقاية العمومية، التي كانوا يتزودون منها قبل الربط بالشبكة.

(ع. ك)

< بؤرة

اضطرت ثانوية "ديكارت" بالرباط، إلى إقفال أبوابها الجمعة الماضي بعد تسجيل إصابات عديدة بفيروس "كورونا" في صفوف عدد كبير من طلابها، الذين حضروا حفل عيد ميلاد، وخالطوا مجموعة من زملائهم وأصدقائهم في المؤسسة. واعتمدت الثانوية، التابعة للبعثة الفرنسية، نظام التعليم عن بعد، بعد ارتفاع حالات المصابين والمخالطين في أقل من 24 ساعة، لتتحول إلى بؤرة وبائية.

(ن. ف)