“مسافات” يحتفي بالفن الفوتوغرافي

تنظم المؤسسة الوطنية للمتاحف بتعاون مع المعهد الفرنسي بالمغرب معرض “مسافات”، من تاسع وعشرين مارس الجاري إلى غاية يونيو المقبل، والذي يعد فرصة لتسليط الضوء على أزيد من مائتي صورة تحكي كل واحدة منها قصة في زمن الجائحة.

وقال مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، إن معرض “مسافات” لا يعتبر سوى بداية للاحتفاء بالفن الفوتوغرافي في كل المتاحف التابعة للمؤسسة ذاتها، مشيرا إلى أنه سيفتح المجال أمام الزوار، من أجل الاطلاع على رؤى فنية مختلفة لعدد من مصوري وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس بريس”، الذين التقطت عدساتهم صورا من أرض الواقع في زمن الجائحة.

من جانبها، عبرت كليليا شوفريي كولاكو، المديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب عن سعادتها بتنظيم معرض فريد من نوعه يسلط الضوء على الموهبة الفنية لمصوري وكالة “فرانس بريس”، موضحة أنه جانب خفي من عملهم.

وينظم معرض “مسافات” بعدد من الفضاءات بالرباط، أبرزها المتحف الوطني للتصوير الفوتوغرافي، وحديقة التجارب النباتية، والمعهد الفرنسي بالرباط، حيث سيكتشف الجمهور صورا التقطها مصورون عملوا لمدة عام في 150 دولة لإعطاء رؤية حول الجائحة، من خلال العمل على أرض الواقع في ظروف صعبة، في الوقت الذي كان أغلب الأشخاص داخل الحجر الصحي.

أمينة كندي



