المغرب الشريك الوحيد المستقر لأوربا

قال أندريا كوزولينو، رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية بالبرلمان الأوروبي، أول أمس (الثلاثاء) أن المغرب يظل الشريك الوحيد «المستقر» و»الموثوق» بالنسبة للاتحاد الأوروبي في المنطقة الجنوبية للمتوسط بكاملها، إذ سلط المسؤول الأوربي في معرض تدخله عبر تقنية الفيديو خلال تبادل لوجهات النظر بالبرلمان الأوروبي حول بعد «حقوق الإنسان» في الشراكة المتجددة للاتحاد الأوروبي مع جوراه الجنوبي، الضوء على إنجازات المملكة، لاسيما «قدرتها على الاستجابة لجائحة فيروس كورونا».

وأشار البرلماني الإيطالي، عضو باللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إلى أن المغرب أعطى النموذج من خلال «حملة التلقيح الخاصة به ومخططه المهم للتنمية الاقتصادية، والذي نتابعه باهتمام بالغ».

ودعا المغرب أوروبا إلى تبني موقف أكثر دينامية بشأن وحدته الترابية، إذ قال أحمد رحو، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، المعين على رأس مجلس المنافسة، خلال الاجتماع المذكور «إننا ننتظر اتخاذ الاتحاد الأوروبي لموقف أكثر دينامية بشأن أقاليمنا الصحراوية، حتى يتسنى المضي قدما في إطار حل الحكم الذاتي»، و أن «المغرب والاتحاد يتشاركان الكثير وتحدوهما الرغبة في التقدم يدا في يد»،

وأن المغرب يأمل بالمقابل في أن تتحلى أوروبا بدينامية أكبر في تناول قضاياه».

وفي معرض تطرقه لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الأمر يتعلق بقرار يعزز فرص إعادة إطلاق المسلسل الأممي في إطار حل الحكم الذاتي، وأن «المخطط الجوهري للحكم الذاتي يشكل التسوية الوحيدة لهذا النزاع، وهو التصور الذي تشاطره العديد من البلدان عبر العالم، بما في ذلك دول أوروبية».

وتطرق السفير، للوضع الهادئ للغاية على الأرض، مذكرا بأن المغرب قام بتأمين حركة المرور شمال-جنوب، التي تعني أوروبا على الوجه الخصوص عبر معبر الكركرات، مؤكدا أن الجهود المغربية تندرج في سياق دينامية شاملة للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، وذلك من منطلق إيمانه ببناء مغرب عربي قوي، مستقر ومزدهر، وأن»المغرب لطالما كان إلى جانب أوروبا، بمثابة فاعل للسلم والاستقرار. وهذا ما نحن بصدد القيام به على سبيل المثال في الملف الليبي، حيث ندعو إلى حل ينبع من الليبيين أنفسهم، وهو ما يبدو أنه يتشكل اليوم. نحن سعداء وفخورون بأننا ساهمنا في ذلك».

وتلقي المغرب على نحو إيجابي تواصل المفوضية الأوروبية بخصوص سياسة الجوار الجديدة، معلنا التزامه بأغلب المشاريع الجوهرية ضمن هذه السياسة التي تتناسب مع المحاور الأربعة المعتمدة ضمن «البيان السياسي المشترك»، لمناسبة مجلس الشراكة المنعقد في يونيو 2019، من أجل وضع العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أسس متينة، إلى حد أن المملكة أصبحت تعد على مستوى المنطقة، البلد الذي يتوفر على أكبر عدد من الاتفاقيات والعلاقات وأوجه الارتباط مع مختلف السياسات والأولويات الأوروبية. وبناء على ذلك، فهي تتطلع إلى أن يكون وضعها المتقدم حقيقة، ليس فقط في ما يتعلق بالبرامج الاقتصادية، لكن أيضا من حيث التشاور بشأن المواضيع التي تهمها بشكل مباشر.

ياسين قُطيب