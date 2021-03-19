فضح نوايا “تصفية” مكتب الكهرباء

فضح تقرير مفصل، في شكل مذكرة من 13 صفحة، توصل بها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مخطط الإجهاز على المكتب الوطني للكهرباء، وتصفية أنشطته وتفكيك خدماته العمومية وبيعها للخواص، ومصادرة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية لعماله ومستخدميه، في إطار ما يسمى “الإستراتيجية الوطنية للطاقة”.

واستقبل جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، الخميس الماضي، وفدا عن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، ترأسه محمد زروال، الكاتب العام ونائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وتسلم رسميا نسخة من المذكرة التي تضمنت تشريحا محينا للسياق العام الذي يحيط بالمكتب الوطني للكهرباء، ونوايا محوه من خارطة المرافق العمومية، وانطلاق تفعيل “بديل جديد”، دون أي تشاور مع المعنيين بالأمر.

وقال زروال، في تصريح لـ”الصباح”، إن المذكرة هي خلاصة النقاش الذي دار بين أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، بعد مسار من الحوار والمفاوضات مع الإدارة العامة والسلطات المعنية، والمحطات النضالية التي خاضها الكهربائيون مرافعة ودفاعا عن المؤسسة العمومية والحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية، خصوصا بعد الغضب الذي أثاره توقيع اتفاقية تفويض تدبير توزيع الكهرباء بمحيط البيضاء إلى شركة التدبير المفوض.

وأضاف الكاتب العام “أعتقد أن التاريخ أنصفنا، فالتذمر الواسع في صفوف السكان الذين اكتووا بنار فواتير الماء والكهرباء لشركات التدبير المفوض، والفيضانات الأخيرة التي أغرقت أحياء بكاملها مع كل الخسائر في الأرواح والمتاع، كل ذلك أكد من جديد أن الرهان على القطاع الخاص في تدبير الخدمة العمومية رهان خاسر”.

وأكدت المذكرة، الأولى من نوعها في هذا القطاع، على مركزية المكتب الوطني للكهرباء داخل المنظومة الكهربائية الوطنية، رمزا للسيادة الطاقية الكهربائية، وضامنا للأمن الطاقي الكهربائي، وصمام أمان للفئات الشعبية من جشع شركات التدبير المفوض والقطاع الخاص.

وقال زروال إن هذا المرفق العمومي يسهر على الحفاظ على التعريفة الاجتماعية المحددة من قبل الدولة وبدون احتيال، “لأن مهمته الأساسية هي تقديم خدمة عمومية من خلال توفير أفضل شروط السلامة والأسعار، والسهر على ضمان استمرارية تزويد مجموع التراب الوطني بالطاقة الكهربائية، دون أي انقطاع، ويشكل هذا الضمان إحدى أهم ركائز تسيير المرفق العام الكهربائي”.

وأوضح أن المذكرة جاءت لترافع عن المؤسسة بالدرجة الأولى وترفع الحيف عنها، وتوضح بجلاء الإكراهات التي تعيشها، وتزيل تلك الصورة النمطية التي ألصقت بها، وتدحض بالحجة والبرهان العديد من المغالطات التي بثتها بعض الصحف، دون أدنى تحر و تدقيق.

وأكد نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الرهان على الطاقات المتجددة لا يسوغ للدولة إلغاء المكتب الوطني للكهرباء بعدما بلغ من النضج والخبرة الوطنية والدولية ما يمكنه من مواصلة مواكبة كل السياسات العمومية والنجاح فيها. “ولا أدل على ذلك من تحقيقه للتغطية الكهربائية الوطنية الشاملة”.

“إن الأمر يتعلق بمرفق عمومي حيوي، يقول زروال، “أي إصلاح فيه، أو إعادة هيكلة يتعين إخضاعهما لنقاش عمومي واسع بإشراك كل المتدخلين في القطاع وكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين. هذا بالضبط ما يقع في الدول الديمقراطية، وهذا ما طالبنا به في هذه المذكرة، أي إعادة صياغة أو قراءة الإستراتيجية الطاقية بمقاربة تشاركية”.

وقال إن الجامعة تتابع بحذر نية الأطراف الحكومية المعنية تفويت تدبير التوزيع لشركات جهوية، وهي بمثابة تصفية ممنهجة للمكتب الوطني للكهرباء والسطو على ممتلكاته، والتي فيها نصيب من مقدرات العمال ومدخراتهم، وهي اشتراكاتهم في الصندوق الداخلي للتقاعد التي كانت موضوعة رهن إشارة الإدارات المتعاقبة على تدبير المكتب.

ويختم الكاتب العام “نحن على استعداد للتصدي لهذا المخطط التصفوي الذي يمرر في تكتم شديد، ضدا على المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور، وحثت عليها الخطب الملكية”.

يوسف الساكت