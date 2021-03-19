تفكيك شبكة للاتجار في البشر

أحبطت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملية تهجير سري كانت ستنطلق في الساعات الأولى من الأحد الماضي، بعد ترصد ومراقبة لعناصرها.

وتمكنت الفرقة من إيقاف 12 شخصا بناء على المعلومات التي وفرتها “ديستي”، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، ووضعوا في الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، سواء داخل المغرب أو خارجه، في إطار الحرب التي تشنها المصالح الأمنية على عمليات الهجرة السرية والاتجار في البشر.

ونجحت الأبحاث المشتركة في تفكيك الشبكة في عمليتين أمنيتين منفصلتين، أشرفت عليهما المصلحة الولائية للشرطة القضائية، إذ تم خلال الأولى ضبط 7 أشخاص في منطقة خلاء ضواحي أكادير، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، في ترتيباتها الأخيرة، قبل أن تسفر إجراءات البحث مع المعتقلين عن تحديد مكان وجود المشتبه فيه الرئيسي الذي يعد العقل المدبر لعمليات الهجرة السرية، ليتم الانتقال على وجه السرعة إلى مكان وجوده وإيقافه داخل شقة سكنية بالمدينة نفسها وبرفقته 4 مرشحين للهجرة السرية، كانوا يستعدون لـ “الحريك”، باستعمال قارب في ملكية الشبكة.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بميناء أكادير عن حجز قارب تقليدي مزود بمحركين، بالإضافة إلى كميات من البنزين، كان أفراد الشبكة ينوون استعمالها في عملياتهم. ومن المحتمل أن تكون فترة الحراسة النظرية انتهت أمس (الثلاثاء)، لتتم إحالتهم على النيابة العامة المختصة لتسطير المتابعة في حقهم وتقديمهم، من أجل المحاكمة.

كريمة مصلي