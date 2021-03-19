أخبار الصباح

< تاجموعتي

قام كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أول أمس (الاثنين)، بزيارات مفاجئة إلى عدد من المحافظات العقارية بالبيضاء، من أجل الوقوف على سير العمل بها، ومدى احترام الاحترازات والإجراءات الوقائية المعمول بها. وتدخل الزيارات المفاجئة للمحافظات أيضا في إطار سعي الإدارة العامة إلى مواكبة جهود جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

(ي. ق)

< ممثلة

قضت المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، أول أمس (الاثنين)، ببراءة ممثلة ومخرج من تهمة التحريض على الدعارة، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. وعلق رافع الشكاية بأنه سبق له أنه راسل المسؤولين في السلطة القضائية لإحساسه بأن الملف لم يأخذ مساره الطبيعي، موضحا أن الشكاية التي وضعها، منذ البداية، تتعلق بشبهة الخيانة الزوجية، وأن النيابة العامة فصلت تهمة لا علاقة لها بالملف، موضحا أنه سيستأنف القضية.

(م. ص)

< ورطة

وقع مسؤولو مقاطعة ابن امسيك بالبيضاء في ورطة، بسبب غياب الوثائق الخاصة بالحسابات والصفقات، بعد زيارة مفاجئة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات. وفوجئ قضاة المجلس بغياب وثائق خاصة بمجموعة من الصفقات، التي قامت بها المقاطعة، من بينها تبليط العديد من الأحياء، إذ لم تسلم لهم وثائق تحدد المساحات والمناطق المستفيدة من هذا المشروع، كما زاد مديرو المركبات الثقافية في تأزيم الوضع، عند رفضهم التوقيع على وثائق تخص عروضا مسرحية، تبين أنها لم تعرض قط.

(م. ل)

< استخلاص

أطلقت وزارة العدل، أخيرا، خدمة الدفع الإلكتروني في عمليات استخلاص المداخيل بالمحكمة التجارية بالبيضاء. ويدخل هذا الإجراء في إطار مواصلة تنزيل مشاريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة، وتمكين صناديق المحاكم من آليات التدبير الحديث في عمليات استخلاص مختلف أنواع المداخيل، من رسوم قضائية وغرامات وودائع وصوائر. كما تسعى الوزارة إلى تحقيق لامادية تداول الأموال بشبابيك الاستخلاص، والتقليص من أعباء نقل الأموال المستخلصة إلى مصالح الخزينة العامة.

(ك. م)