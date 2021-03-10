مواجهات دامية بين الأمن وبارونات

نقل شرطي للمستشفى وجانحون استعملوا الحجارة والعصي والسكاكين

شهد حي التقدم بالرباط، مساء أول أمس (الأحد)، مواجهات دامية بين عناصر للشرطة التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة، وشبكة مخدرات أثناء محاولة إيقاف زعيمها الملقب بـ “اجلويقة”.

وأفاد مصدر “الصباح” أن عناصر المنطقة الأمنية حاولت إيقاف الظنين الرئيسي، بعد علمها أنه خرج للشارع العام من أجل توزيع الممنوعات، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، ويوجد في حالة تلبس، وأثناء إيقافه تدخل شريكاه لتحريره من قبضة عناصر التدخل الميداني، فاندلعت المواجهات العنيفة، واستعمل جانحون الحجارة والسكاكين في وجه قوات الأمن التي رفضت في بداية المواجهات إطلاق الرصاص التحذيري بسبب تجمهر المواطنين بالحي الآهل بالسكان، وبعدما أصيب رجل أمن بحجارة أطلق زميله الضابط النار من سلاحه الوظيفي، ما مكن من السيطرة على الوضع، بعد طلب قوات إضافية من منطقة السويسي التقدم، وكذا الفرقة الحضرية الثامنة التابعة للشرطة القضائية.

واستنادا إلى المصدر نفسه، أحكمت عناصر التدخل قبضتها على المتورط الرئيسي، وحجزت لديه كمية من الشيرا المعدة للبيع، وبعد نقله إلى مقر الفرقة الحضرية السابعة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أقر بهوية شريكيه، اللذين أصدرت في حقهما الفرقة مذكرتي بحث على الصعيد المحلي، صباح أمس (الاثنين)، فيما توجه فريق من الشرطة التقنية والعلمية المداوم إلى مسرح المواجهات لإجراء معاينات عليه، وإنجاز رسم بياني حول واقعة الطلق الناري.

وأمر وكيل الملك بابتدائية الرباط، بالتحقيق مع الموقوف بجرائم حيازة المخدرات والاتجار فيها والعصيان ورفض الامتثال والضرب والجرح في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم وحيازة السلاح الأبيض الذي من شأنه المس بسلامة الأموال والأشخاص.

واستمع فريق الشرطة القضائية زوال أمس (الاثنين)، إلى رجل الأمن المصاب بجروح، باعتباره ضحية، بعدما تلقى العلاجات الأساسية وحصل على شهادة طبية تؤكد حصول عجز بدني، كما استمع إلى رجال الأمن الشهود، فيما أحيلت المخدرات المحجوزة على الآمر بالصرف لدى المديرية الإقليمية للجمارك والضرائب غير المباشرة، قصد تنصيب نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني.

وحسب إفادات حصلت عليها “الصباح” من مصادر متطابقة، فإن الموقوف من ذوي السوابق في مجال الاتجار بالمخدرات، إضافة إلى شريكيه اللذين لاذا بالفرار، عبر حي أبي رقراق، مستغلين مناطق وعرة، وسيحال في حالة اعتقال على وكيل الملك اليوم (الثلاثاء)، قصد استنطاقه في الجرائم سالفة الذكر.

عبد الحليم لعريبي