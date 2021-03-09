“دار البريهي” تطلق “قضيتنا بجوج”

أشرفت الشركة الوطنية الإذاعة والتلفزة ، على إنتاج كبسولة تحسيسية تحمل عنوان “قضيتنا بجوج”. ويتوخى منها، الترويج لمبادئ المناصفة والمساواة وأهمية الترافع من أجل هذه القضايا، سيما أنها من اقتراح لجنة المناصفة للشركة والمديرية المركزية للإنتاج. وكشفت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن المشروع التلفزيوني الجديد، يتضمن 10 كبسولات مع ضيوف بمسار طويل من الترافع من أجل مواطنة، وبالأخص الترافع من أجل قضايا المناصفة والمساواة ورفع الصمت عن العنف الممارس ضد المرأة.

ولأن الترافع عن قضايا كهاته، ليس مقتصرا على النساء فقط، فإن الكبسولة، حسب ما أكدته الشركة الوطنية للإذاعة التلفزة، تعطي الكلمة أيضا لرجال ترافعوا عبر مسارهم عن المرأة وحقوقها، مؤكدة أن “قضيتنا بجوج ” تعكس انخراط الشركة في كل المبادرات المواطنة وتفعيلا لميثاق المناصفة الذي تبنته في 2017.

إ.ر