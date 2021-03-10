أبوزرعة: أحلم بالدفاع عن ألوان المنتخب

لاعب «فارما» قال إنه استفاد كثيرا من الدوري الأوكراني

قال محمد ياسين أبوزرعة، مدافع «فارما» الأوكراني، إنه استفاد كثيرا من تجربته الاحترافية، في دوري يعتمد كثيرا على الاندفاع البدني والنهج التكتيكي الدقيق في تحقيق النتائج الإيجابية. وكشف أبوزرعة، في حوار مع «الصباح»، أنه جاء إلى أوكرانيا من أجل إتمام دراسته، لكن عرض «فارما» المنتمي إلى القسم الثاني، دفعه إلى تغيير وجهته من خلال الجمع بين الدراسة وممارسة رياضته المفضلة، التي تلقى أبجدياتها ضمن الرجاء الرياضي. وأوضح أبوزرعة، الذي يلعب في متوسط الدفاع، أنه كان قريبا من خوض تجربة بالدوري الأرجنتيني الممتاز ، إلا أن الجائحة وأمورا إدارية حالت دون ذلك، مبرزا أنه مقتنع باختياره الحالي، ويصر على مواصلة مساره بالدوري الأوكراني، رغم أنه يحلم باللعب بالدوري الفرنسي أو الإسباني. في ما يلي نص الحوار:

كيف وجدت الممارسة في أوكرنيا؟

تعتمد أكثر على اللياقة البدنية، إضافة إلى تكتيك قوي يميز مدرسة أوربا الشرقية التي أنجبت لاعبين كبارا، دون الحديث عن الاحترافية التي لا تترك شيئا للصدفة من التمارين اليومية إلى ما بعد نهاية المباريات، مع مراقبة صارمة للتغذية، والحرص على تجنب ما شأنه أن يؤثر على اللاعبين سواء بدنيا أو تقنيا.

كيف انضممت إلى فارما الأوكراني؟

بعد نهاية تجربتي مع الرجاء، التحقت بأوكرانيا من أجل متابعة دراستي، وهناك رصدتني أعين فارما، الممارس بالقسم وعرضت مسؤولوه علي الانضمام إلى الفريق، فلم أتردد وأنا سعيد بهذا الاختيار، علما أنني كنت قريبا من التوقيع لأحد أندية الدوري الممتاز بالأرجنتين، إلا أن أمورا إدارية حالت دون ذلك، وتزامنت الفترة مع جائحة “كورونا” ما صعب تنقلي إلى هذا البلد بأمريكا الجنوبية.

ماهي طموحاتك مع فريقك الحالي؟

نحن في وسط الترتيب ولا نفكر في الصعود، على الأقل هذا الموسم، بناء على الإستراتيجية التي وضعها الفريق، والتي تتطلع إلى ذلك الموسم المقبل. كل شيء هنا مضبوط، والإدارة تعمل على تكوين فريق جيد تنافس به على الصعود الموسم المقبل.

ما هو المركز الذي تشغله؟

منذ مجيئي إلى أوكرانيا وحتى عندما كنت ألعب للرجاء، أرتاح للعب في خط الدفاع. استفدت من تجربتي الأوربية إذ أنني أصبحت مدافعا هدافا، وسجلت إلى حدود الجولة 31 ستة أهداف، وهذا ما رفع من أسهمي هنا بأوكرانيا، وجعلني لاعبا أساسيا في فارما.

هل تلقيت عروضا جديدة؟

لدي عروض كثيرة من القسم الممتاز، لكني أفضل في الوقت الحالي إنهاء موسمي مع الفريق الذي منحني فرصة البروز، بعد ذلك سنرى، مع أنني أفكر في الانتقال إلى أحد الدوريات الكبرى بأوربا، خاصة أنني قريب من إنهاء دراستي في مجال الطب.

أي الدوريات الأوربية تفضل أن تواصل فيها مسيرتك؟

الدوري الأوكراني أقوى بكثير من العديد من الدوريات الأوربية، لكن المتابعة الإعلامية هنا ضعيفة، وشهرة اللاعبين لا تتعدى الحدود، ولكن حينما يحترفون بالخارج يقدمون عطاءات كبيرة. أتمنى أن ألعب بفرنسا بسبب اللغة، أما تقنيا ف «الليغا» تغريني، لكن تبقى هذه مجرد أحلام أتمنى أن تتحقق.

غير ذلك، ما هي أحلامك الثانية؟

أحلم بالدفاع عن الألوان الوطنية في يوم من الأيام، وأتمنى أن يلتفت الناخب الوطني إلى الدوريات في هذه المنطقة من العالم، لأنها تعج بالمواهب، لكنها مع الأسف مهمشة إعلاميا.

ما مدى إمكانية عودتك إلى الممارسة في البطولة؟

يصعب ذلك في الوقت الحالي، لأنني ملتزم بإتمام دراستي، كما أنني أحلم بالاحتراف على أعلى مستوى، ومع ذلك أتمنى أن ألعب للفريق الذي تربيت بين أحضانه، وأحقق أمنية عائلتي وأصدقائي بارتداء قميص الرجاء في يوم الأيام.

أجرى الحوار: نور الدين الكرف

في سطور

الاسم الكامل: محمد ياسين أبوزرعة

تاريخ الازدياد: 7 أكتوبر 1996

الفريق الحالي: فارما الأوكراني

مكان اللعب: مدافع أوسط

الأندية التي لعب لها: الرجاء الرياضي