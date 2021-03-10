رئيسة بكتابة ضبط أكبر محكمة

مسار متميز لفاطمة متمير في التسيير والتوجيه والتأليف

أن تسند رئاسة الضبط لامرأة، فتلك مهمة صعبة، وأن تسند لها في أكبر محكمة زجرية بالمملكة، فذلك يشير إلى أن ثمة تراكمات ومسارا وسلوكات، تحكمت جميعها في قرار الثقة الذي حظيت به فاطمة متمير، رئيسة كتابة الضبط بمحكمة عين السبع.

زاوجت بين التفوق الدراسي، والتدبير المهني الجيد، ما جعلها تحظى باحترام مرؤوسيها والموظفين العاملين رفقتها في قسم كتابة الضبط، بالطابق الأرضي للمحكمة، بل حتى مكتبها مفتوح على مكاتب أخرى تضم النواب والسكريتارية، في شفافية مؤداها العمل ولا شيء غيره.

فاطمة متمير حاصلة على الدكتوراه في القانون الخاص، مسيرتها الوظيفية انطلقت منذ 2000، وتدرجت في أسلاك الوظيفة ومناصب المسؤولية، إلى أن عينت في 2018 رئيسة لكتابة الضبط بالمحكمة الزجرية عين السبع.

قبل ذلك تقلدت المنصب نفسه بالمحكمة الابتدائية لابن سليمان فراكمت خبرة التعامل مع الملفات والتسيير والتوجيه، كما أوجدت لنفسها أسلوبا متميزا في المعاملة سواء مع الموظفين المزاولين معها بالقسم أو مع الرؤساء، ناهيك عن تقنية التواصل التي تجيدها، والتي تقنع الوافدين والزوار.

ملكات اكتسبتها بالمثابرة وعبر المرور من مجموعة من المهام التي أسندت إليها لمناسبة ممارسة وظيفتها، فقد تقلدت في وقت سابق مسؤولية الإشراف على شعبة الشكايات بمحكمة الاستئناف، كما اشتغلت بمحكمة النقض في مجالات التعاون الدولي وقسم التوثيق والدراسات والبحث والإشراف على أحد الأقسام.

تعد فاطمة متمير، المرأة الأولى التي تعين رئيسة لكتابة الضبط على مستوى الدائرة الاستئنافية للبيضاء، كما أن تعيينها بمحكمة عين السبع، المصنفة وطنيا الأولى من حيث عدد القضايا التي ترد عليها، ونوعية الوافدين وطبيعة الملفات الزجرية، يحمل دلالات تمكنها من تسيير الإدارة بصيغة المؤنث، دون نقص أو تخوف، بل أكدت النتائج أنها الشخص المناسب في المكان المناسب.

لم يتأثر الأداء ولا المردودية، عند انطلاق أزمة كورونا، إذ ظلت محكمة عين السبع، تشتغل بطريقة عادية، ولم تفعل التناوب، رغم التغييرات التي طرأت على المحاكم التي أصبحت تدار عن بعد، فالمحكمة واكبت إكراهات كورونا واستمرارية المرفق، وعدت الوحيدة التي اشتغلت كتابة ضبطها بنسبة 100 في المائة.

الاحترام والانضباط والمرونة، صفات تتخذها منهاجا للعمل والاستقبال وقضاء الخدمات الإدارية للوافدين، وميزة التواصل والمعاملة الجيدين، لا يشهد عليها فقط زملاؤها الموظفون أو الرؤساء، بل المحامون والمفوضون وغيرهم من الوافدين إلى قسم كتابة الضبط.

تشغل الدكتورة فاطمة متمير، في الآن نفسه عضوية خلية العنف ضد النساء والأطفال بالمحكمة الزجرية، ناهيك عن انشغالات أخرى عرفت بها شخصيتها، من قبيل إصداراتها الغزيرة في مجال القانون، كـ”المسؤولية المعمارية بين أزمة النص ومتطلبات الإصلاح”، ومسطرة القيم على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية و”أي موقع للإدارة القضائية ضمن مشروع الإصلاح الشامل لمنظمة العدالة؟” و”أي استقلال للإدارة القضائية؟” وغيرها من الإصدارات التي تواكب عبرها التطور التشريعي والتعديلات وغيرها..

كما لها إسهامات عديدة سواء في إثراء مواضيع للتكوين، أو بحوث ذات علاقة بالمرأة، نظير بحث حول “تطور الحماية الجنائية للمرأة في التشريع المغربي…” و”جريمة إهمال الأسرة” و”دور المرأة في الرقي بالخدمات”.

مسيرة رئيسة كتابة الضبط وكفاءتها في تدبير المهام المسندة إليها تدلان على أن المرأة يمكنها أن تتفوق وتحقق الأفضل، فهي لا تقل قدرا في العطاء والبذل عن الرجل.

المصطفى صفر