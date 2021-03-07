عزل رئيس جماعة إيمينتانوت

سلك بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، صباح الاثنين الماضي، مسطرة العزل في حق رئيس جماعة إيمينتانوت، المنتمي إلى العدالة والتنمية، بسبب تعطل مصالح الجماعة، وعجز رئيسها عن تدبير شؤونها، ما أدى إلى تعطل تام لمصالح المواطنين.

وسلك عامل الإقليم مسطرة العزل من خلال التقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، على اعتبار أن الجماعة توقفت تماما عن القيام بالمهام التي أسندها المشرع للجماعات الترابية، معتبرا، في طلبه، أن الوضعية تتطلب عزل رئيس الجماعة، حماية لحقوق المرتفقين.

وأشعر العامل الحسين أمدجار، رئيس جماعة إيمينتانوت، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، موضحا أن رئيس الجماعة يعتبر موقوفا عن ممارسة مهامه، ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار، إلى حين بت المحكمة الإدارية في ملف عزله، المسجل لدى إدارية مراكش تحت عدد 287/2021.

وعاشت جماعة إيمينتانوت شللا في تدبير مرافقها منذ أزيد من سنتين نتيجة افتقاد رئيس الجماعة للأغلبية، بسبب اختلالات في التدبير، ما حدا بأغلبية الأعضاء إلى تقديم استقالاتهم، وأجريت بعدها انتخابات جزئية، فاز حزب الأصالة والمعاصرة بأغلبية مقاعدها.

محمد العوال (شيشاوة)