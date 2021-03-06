عدسة “بوعلو” توثق آثار اليهود في طاطا

معارض فنية حضرها دبلوماسيون تكشف غنى تراث ثقافي وإنساني بـ”أكرض تمنارت”

وثقت عدسة المصور الصحافي إبراهيم بوعلو، قيم تراث ثقافي وإنساني بقرية “أكرض تمنارت” بإقليم طاطا، الذي يواجه التهميش واللامبالاة والإهمال، فوقف عند تحصينات القرية، التي تمتد إلى حوالي ستة قرون، وجمالها الطبيعي ومآثرها التاريخية، وحكايات اليهود في أزقتها ودروبها.

وجالت صور بوعلو معارض فنية لإبراز الخصوصية الثقافية والتاريخية بقرية “أكرض تمنارت”، حاملة شعار “تاريخنا وتنوعنا سر وحدتنا”، في لقاءات فنية حضرها دبلوماسيون وجمعويون، خاصة أن الصور عبارة عن لوحات فنية طبيعية تعكس غنى الهوية المغربية وتنوعها، بدءا من الأمازيغية إلى اليهودية، باعتبارهما دليلا على التعايش الديني.

وقال بوعلو، في تصريح ل”الصباح”، إن الهدف الرئيسي من هذه المعارض تسليط الضوء على الغنى الطبيعي الذي تزخر به “أكرض تمنارت”، والتشجيع على زيارتها واكتشاف رونقها، وتوثيق الذاكرة التاريخية، حتى لا يطولها النسيان، مشيرا إلى الإهمال الذي تعرفه مآثرها التاريخية، داعيا، في الوقت نفسه، المسؤولين إلى التدخل السريع للحفاظ على التراث والهوية الحضارية لهذه المنطقة وحمايتهما من الاندثار.

وعددت شهادات جمعويين القيمة الفنية للصور، إذ تشد عدسة المصور الرحال إلى المنطقة، ف”تنقل مناظر طبيعية نقشتها عوامل الزمن، ونحتتها أنامل السكان لتتجسد واحات خضراء تعج بالحياة، ودور سكنية تحتفظ بالمعمار القديم، وإن تلاشت من بعض المباني الأساسات وتهدمت الجدران، إلا أنها تحمل صورة لمعمار جنوبي ابتكره السكان، فكانت لوحات فنية دون روتوشات”.

كما تنقل اللوحات الفنية عادات السكان، فقرية “أكرض تمنارت”، أو “منارة العلم”، حسب الترجمة العربية تظهر محاطة بالجبال ومحفوفة بالنخيل، كما يطوقها من جهتها الأمامية وادي “أسيف تمنارت”، كما ترصد طبيعة العيش في القرية، مثل المسالك والدروب والأزقة الضيقة الملتوية، وسراديب سرية يبلغ طولها أحيانا 50 مترا تقي السكان من الأعداء، أو من قسوة الطبيعة صيفا، حيث الشمس الحارقة، أو الأمطار الغزيرة التي تهطل على القرية في فصل الشتاء.

ويعترف بوعلو أن التقاط الصور لم يكن سهلا، إذ تطلبت منه أكثر من رحلة لصعود الجبال المحيطة بالقرية من أجل التعرف على جمالها، ما سنح له كشف الموقع الاستراتيجي الذي نشأت فيه القرية، في زمن كانت فيه الحروب بين القبائل، وكان هم السكان تأمين الحدود، فالتقطت عدسته مواقع الحراسة المنصوبة في أعالي القرية، والمدفع القديم الذي أكله الصدأ، ومنزل “القايد البشير”، الذي حكم المنطقة أيام الاستعمار الفرنسي، وينتصب فوق تلة صخرية محصنا بمدافع متقادمة، مشرفا على وادي تمنارت.

كما تقف عدسة المصور عند آثار اليهود الذين مروا من المنطقة، مثل “روضة اليهود” التي تقع بين جبلين، وتم تسييجها بسور ممتد، أما بيوت اليهود، فتبدو متميزة، فالأبواب بها حروف عبرية، وهي ذات شكل مقوس، كما أن بناءها مرتفع نسبيا، ما يجعلها أشبه بقلعة.

خالد العطاوي