المصباحي يصدر “رؤيا الكلام”

صدر أخيرا للكاتب والقاص المغربي محمد عزيز المصباحي كتاب جديد بعنوان: “رؤيا الكلام.. نبضات قصصية” عن منشورات مؤسسة مقاربات.

ومن أجواء الكتاب الذي أنجز لوحة الغلاف الخاص به الفنان السوري زهير حسيب “ليست أقصر مما يُظن.

لن تجد فيها ما تشتهي نفسك من عواطف وقبلات بلاستيكية أو حلويات تنسيك مذاق قُحولة يومك.

ليس فيها نبات أخضر ولا مياه جارية. قد تكون شبيهة بمتاهة سردية، منصوبة عمدا لتضليلك والعبث بما تبقى لديك من نفايات.

فإما أن تدخلها الآن مطمئنا، وإما أن تنصرف لبيت خالتك… لا تستغرب إن لم تجد بابا مواربا، يقول لك أنا الباب أو حقيقة إسفنجية، ليّنة، يمكن أن تمتَصّ شيئا من تعبك… لا راو يرويك، ولا عِبرة تعبُرك أو تُقولبك كما قوْلبك السابقون. لذلك سأجُسّها لك كالنبضات…”

ع . م