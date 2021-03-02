“النهضة المعلقة” جديد أفاية

أصدر الأكاديمي المغربي محمد نور الدين أفاية كتابا جديدا اختار له عنوان “النهضة المُعلَّقة” عن المركز الثقافي للكتاب.

وقد انطلق المؤلف من اعتبار أن العديد من التحولات في الفكر والتاريخ تُبين أن مفاهيم المعرفة والحداثة والنهضة في حاجة مستمرة إلى مراجعة وإلى إعادة تحديد، حسب السياقات والتجارب، كما هي في حاجة إلى الاجتهاد لإزاحة بعض الأبعاد الرومانسية و”السحرية” التي كثيرا ما تحضر، بأشكال مختلفة، عند التوق إلى مشروع نهضوي، أو إلى مجتمع يتطلع إلى الصعود.

ويرى أفاية أنه إذا كانت النهضة هي الوعي بالتأخر والدعوة إلى تخطيه، فإن الإصلاح هو بالوعي بالاختلالات التي تعتري مجتمعا من المجتمعات، وبالفساد الذي يستشري فيه، والعمل على تجاوزه، خصوصا أن النهضة أو الإصلاح يستلزمان توافر مشروع ونزعة إرادية تعمل على خلخلة أوضاع تاريخية قصد إحداث التغييرات المطلوبة. ويلح صاحب الكتاب، في أكثر من فصل، على أن فعل التفكير في النهضة أقرب إلى الانخراط العملي منه إلى الاعتبار المعرفي المحض، مهما كانت الأهمية التأسيسية لهذا الاعتبار.

ع . م