إصابة مزراوي تؤرق خاليلوزيتش

بعثرت الإصابة التي تعرض إليها نصير مزراوي، ظهير أجاكس أمستردام، أوراق الناخب الوطني، الذي يستعد لإعلان لائحة الأسود، التي ستواجه بوروندي وموريتانيا، لحساب تصفيات أمم إفريقيا الكامرون 2022.

وتعرض مزراوي لإصابة مازال أجاكس لم يحدد طبيعتها ومدة الغياب عن الميادين.

وشارك مزراوي أساسيا رفقة أجاكس، منذ انطلاقة الدوري، وساهم في تحقيق نتائج إيجابية، غير أن الإصابة المفاجئة التي تعرض إليها في إحدى الحصص التدريبية، فرضت عليه الغياب عن الميادين. ويستعد وحيد خاليلوزيتش، بداية الأسبوع المقبل، لإعلان اللائحة الموسعة للمنتخب استعدادا لمواجهة بوروندي وموريتانيا.

وحسب معلومات “الصباح”، فإن جامعة كرة القدم، بادرت إلى الاتصال بأجاكس، للتوصل بالتقرير الطبي لحالة مزراوي، والتأكد من مدى إمكانية الاعتماد عليه في المباراتين المقبلتين.

نور الدين الكرف