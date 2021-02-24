الأحـزاب … خلفيـات مـوت الثقـة

مؤشرات ترصد تراجع مصداقية البرلمان مقابل ارتفاع قيمة المؤسسات الأمنية

أصبحت المؤسسات السياسية، بما فيها الأحزاب والبرلمان والحكومة، السور القصير الذي يسهل القفز عليه، وتسفيهه وتحقيره من قبل المواطنين والمتخصصين، وهو ما كرس انطباعا لدى العموم بأنها أساس الأزمة التي يعيشها المغرب، بل تحولت هذه المؤسسات بفعل فاعل إلى شماعة يعلق عليها فشل المغاربة، كل من موقعه، في بناء دولة عصرية ديمقراطية. وأصبحت التقارير ومؤشرات الثقة التي تصدر بشكل دوري، ترصد ضعفا كبيرا في الثقة لدى المغاربة في المؤسسات السياسية، وهو ما أصبحت تشتكي منه هذه الكيانات السياسية، لكنها لا تملك الشجاعة الكافية لقول الحقيقة، وكشف تفاصيل مخطط التخريب الذي تعرضت له في الماضي، وما تزال تتعرض له من قبل جهات مختلفة، ليست لها مصلحة في أن تكون للمغاربة أحزاب سياسية قوية، قادرة على بناء دولة الديمقراطية.

اندحـار مؤشـر الإقبال على السياسـة

استطلاع: 98 بالمائة لا ينتمون للأحزاب و64 بالمائة لا ينوون التصويت والشرطة والجيش ينالان رضى المغاربة

أصيبت المؤسسات السياسية بالمملكة، بلعنة فقدان الثقة، وأصبحت في ذيل الكيانات التي تحظى بثقة المغاربة. وكشف التقرير السنوي لمؤشر الثقة، الذي يصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات، إلى أن 98 بالمائة من المستجوبين، لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، فيما أكد 64 بالمائة أنهم لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة، وقالت نسبة 74 بالمائة إنها لا تثق في الأحزاب السياسية.

وبالمقابل حصلت مؤسسات أخرى، على العلامة الكاملة من قبيل جهاز الشرطة، الذي بلغت نسبة الرضى عليه 86 بالمائة، وبلغت النسبة ذاتها بخصوص القوات المسلحة الملكية 89 بالمائة. وشكلت الحكومة هذه السنة الاستثناء، إذ ارتفع مؤشر الثقة لديها بشكل ملفت، مقارنة بالسنة الماضية، إذ أن حوالي نصف المغاربة يثقون في الحكومة الحالية.

وتناول تقرير مؤشر الثقة مستويات عدة، إذ رصد نسب الثقة الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى الثقة في مؤسسات الدولة والمؤسسات المنتخبة، وكذا الثقة في قطاعي الصحة والتعليم، وفي محاربة الفساد والمستقبل.

وكشف التقرير أن المغاربة لا يثقون إلا في الأسرة، إذ عبر 99 في المائة من المستجوبين، أنهم يثقون في الأسرة النووية، و85 في المائة في العائلة الممتدة. وقال 64 بالمائة من المستجوبين، أنهم لا يثقون في الأشخاص من جنسيات أخرى، ولا يثقون في من ينتمون لديانة أخرى بنسبة تصل 67 في المائة، ولا يثقون في من يلتقونهم لأول مرة، بنسبة تصل إلى 72 في المائة، ولا يثقون في الأصدقاء بنسبة 37 بالمائة، ولا يثقون في الجيران بنسبة 45 في المائة.

أما فيما يخص الافتخار بالهوية المغربية، فقال 65 في المائة من المستجوبين، إنهم فخورون جدا بأنهم مغاربة، فيما قال 26 في المائة أنهم فخورون نوعا ما، وقالت 7 في المائة إنها غير فخورة نوعا ما بمغربيتها.

من جهة أخرى قال 65 في المائة من المستجوبين، إنهم راضون عن جودة قطاع التعليم العمومي، فيما قال 64 في المائة إنهم راضون على جودة التعليم الخصوصي. وارتفع منسوب الثقة في القطاع التعليمي، إذ وصل إلى 66 في المائة في التعليم العام، مقارنة بـ 48 بالمائة السنة الماضية، وبالمقابل انخفضت الثقة في التعليم الخاص، إذ يثق فيه 70 في المائة، مقارنة بـ 83.2 بالمائة السنة الماضية. وفي السياق ذاته قال 8 بالمائة إنهم لا يثقون إطلاقا في المدرسة العمومية، مقابل 5 في المائة لا يثقون إطلاقا في المدرسة الخاصة. كما ارتفعت درجة الخوف من المستقبل مقارنة بالسنة الماضية، إذ أشار المشاركون في البحث إلى أنهم غير راضين عن الاتجاه العام للبلاد، وأعرب 70 بالمائة منهم عن قلقهم مقابل 69 في المائة السنة الماضية، وهو ما يعتبر ارتفاعا طفيفا، وهو ما يؤكد حسب التقرير، درجة عالية من الشك والقلق لدى المغاربة في ما يتعلق بالمستقبل.

ع . ن