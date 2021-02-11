تلقيح أسرة التعليم بمكناس

انطلقت بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس، أخيرا، عملية تلقيح موظفي القطاع، من أطر إدارية وتربوية وتقنية. وقد أعطت انطلاق هذه العملية المديرة الإقليمية وفاء شاكر، بحضور الدكتور محمد خشوع عن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمكناس، حيث تلقت المديرة حقنة المرحلة الأولى من التلقيح والتي تهم الأشخاص المنتمين للحقل التعليمي البالغين 45 سنة فما فوق.

وتضم المديرية 39 مركزا للتلقيح، منها 28 بالمؤسسات التعليمية العمومية و11 بالمؤسسات الخصوصية، حيث شرعت هذه المراكز في تلقيح الموظفين وفق معايير الأسبقية للفئات المستهدفة وجدولة زمنية محددة، من طرف مندوبية وزارة الصحة بالإقليم.

وأرست المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس مجموعة من اللجان المحلية على مستوى المؤسسات التربوية، من أجل تتبع المستجدات المتعلقة بهذه المبادرة الصحية القيمة، وموافاة المديرية بمختلف الإحصائيات الخاصة بالمستفيدين للتمكن من تزويد المصالح الإقليمية والجهوية بكل المعطيات ومواكبة المستفيدين على المستوى الصحي، مشددة على أن الكل معبأ لإنجاح هذه العملية، التي تروم تحقيق مناعة جماعية للعودة إلى الحياة العادية، بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، والمصالح الصحية التي تستقبل المستفيدين والمستفيدات من السلك التربوي.

حميد بن التهامي (مكناس)