رائحة كوكايين في حسابات بنكية

بنك المغرب يقتفي أثره وحجز على أموال شركات نقل بحري والنيابة العامة تحقق

أمرت رئاسة النيابة العامة بالتحقيق في مآل إجراءات اتخذتها بنوك، بذريعة اقتفاء أثر مسارات الاتجار الدولي في الكوكايين، وانتهت بالحجز على حسابات بنكية لشركات نقل بحري، يشتكي أصحابها بأنهم وقعوا في معترك تصفية حسابات بين بارونات محميين، من قبل شخصيات نافذة بالشمال.

وكشفت شكايات توصلت بها رئاسة النيابة العامة أن شركات أصبحت مهددة بالإفلاس، جراء تداعيات حرب تورط مسؤولين بنكيين في ملفات مشبوهة كما هو الحال بالنسبة إلى شكاية مواطن مغربي، رجل أعمال مالك لشركة نقل بحري يوجد مقرها بجبل طارق، وفرعها بطنجة، وشركة نقل أخرى متخصصة في النقل الدولي، يوجد مقرها بطنجة.

وتم إبلاغ أصحاب شركات بتجميد حساباتهم البنكية، ما تسبب لهم في تعطيل تعاملاتهم التجارية مع الخارج، خاصة أن المقرات الرئيسية للشركة المذكورة توجد بالخارج.

وكشفت شكاية للناقل البحري (م. أ)، توصلت “الصباح” بنسخة منها، أنه لم يتوصل بأي تبليغ عن إجراء قضائي أو إنذار مسبق، ما جعله يعتبر أن الأمر يتعلق بإجراء تسعفي من قبل البنك المفتوح لديه الحساب، وأنه يدخل في إطار حرب يشنها عليه أفراد شبكة إجرامية منظمة، لهم نفوذ في مؤسسات وهيآت مختلفة.

ويعود سبب تعرضه للانتقام، على حد تعبير الشكاية، التي توجد قيد التحقيق بمكاتب الفرقة الوطنية، أن مافيا تنتقم من المبلغين عنها، كما وقع بالنسبة إلى (م. أ) في عملية إحباط عملية تهريب كبرى همت طنا وأربعة كيلوغرامات بالجديدة، الأمر الذي جعلهم يحاولون توريطه بشكل كيدي في عملياتهم الإجرامية.

ولاتقاء شر المافيا، قبل المدعو (م. أ) عرض وسيط يعمل في النقل البحري قدم له من قبل قنصل المغرب في دولة أوربية، على أساس أنه مسؤول أمني يمكنه مساعدته في عملية شراء الباخرة المذكورة، وتيسير وصولها إلى الموانئ المغربية.

وقررت لجنة العقوبات التابعة لهيأة الرقابة بالبنك المركزي الفرنسي معاقبة فروع بنوك مغربية، بسبب عدم عملها بملاحظات قدمتها اللجنة بعد فحص معاملاتها، وتلقيها إنذارات إثر ملاحظة قصور يشوب نظام المراقبة الداخلي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسبق لهيأة الرقابة الأوربية أن رصدت قصورا في ترميم مكامن الخلل، وأخضعت النظم البنكية المشبوهة لاختبارات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من 3 أكتوبر 2018 إلى 1 فبراير 2019، أعقبها تقرير تم توقيعه في 12 يوليوز 2019.

وقررت هيأة الرقابة، في اجتماع 13 دجنبر 2019، بدء الإجراءات التأديبية في حق فروع بنوك مغربية، إذ فرضت على بعضها غرامة مالية قدرها 500 ألف أورو، إضافة إلى رسالة توبيخ لمؤسسات بنكية في عدة بلدات بإفريقيات وأمريكا اللاتينية.

ياسين قُطيب