سرقة بندقية وخزنة تستنفر الأمن

تعرضت إحدى الشقق الموجودة بعمارة سكنية بحي العمران بالعروي، أول أمس (الثلاثاء)، للسرقة والسطو على خزانة وبندقية صيد وعشرات الخراطيش، إضافة إلى مبالغ مالية وبعض الوثائق.

وتمكن أفراد عصابة إجرامية من اقتحام الشقة، وأصدروا ضجيجا بسبب عملية جر خزنة حديدية كانت بداخلها، ما أدى إلى استيقاظ أحد القاطنين بالعمارة ذاتها، الذي أبلغ عناصر المداومة بمفوضية الأمن بالعروي.

وفور إخطارهم بالأمر، حل رجال الأمن بمكان الحادث، بعدما تمكن أفراد العصابة سالفة الذكر من الفرار على متن سيارة نفعية تابعة لإحدى وكالات كراء السيارات، ما دفع عناصر الأمن إلى مطاردتهم عبر شوارع المدينة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات التي قامت بها عناصر الشرطة بمفوضية أمن بالعروي، عن تحديد هوية الأشخاص الذين استهدفوا خلال عملية السرقة، خزنة حديدية وبندقية صيد، إضافة إلى إلحاقهم أضرارا بالشقة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)