“سات.تيفي” تعيد اختراع التجربة التلفزيونية

أﻋد اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﻠﻔزﯾون ﻋﺑر اﻟﻘﻣر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺄول أﺟﮭزة ﻓك اﻟﺗﺷﻔﯾر ﺳﺎت.ﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺧدﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣدﻣﺟﺔ اﻟﻔرﯾدة ﻣن ﻧوﻋﮭﺎ!

ﺳﺎت.ﺗﻲ ﻓﻲ ھﻲ ﺧدﻣﺔ دﻟﯾل ﺑراﻣﺞ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑث ﻋﺑر اﻟﻘﻣر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﻧﺷر ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ ﯾوﺗﻠﺳﺎت، ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن أﺟﮭزة ﻓك اﻟﺗﺷﻔﯾر اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ.

ﺗﻣﻧﺢ ھذه اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﻣﺋﺎت اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز ﻓك اﻟﺷﻔرة ﻋﺑر اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.

ﯾﺗم ﺑث ھذه اﻟﻘﻧوات ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣداري °7 Eutelsat/Nilesat ﻏرب ﺣﺗﻰ ﺑدون أي اﺗﺻﺎل ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت.

ﺗرﻛز ﺧدﻣﺔ ﺳﺎت.ﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻣدا ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻠﻔزﯾون، وھو ﻣﺎ ﯾوﻓر ﺳﮭوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﻔﺿل اﻟﻌرض اﻟﺗﻘدﯾﻣﻲ اﻟﺑﺳﯾط ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ واﻟﺑﺣث اﻟﺳﻠس ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ. اﻟﮭدف ﻣن ذﻟك ھو اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﺷﺎھدﯾن ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺗﺎع اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﯾﺔ دون ﻗﺿﺎء وﻗت ﺛﻣﯾن ﻓﻲ إﻋداد وﺣدة ﻓك اﻟﺗﺷﻔﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم و دون ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺟﮭزة ﻓك اﻟﺗﺷﻔﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ!

اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ ﺳﺎت.ﺗﻲ ﻓﻲ:

o ﺗﺛﺑﯾت ﺳﮭل وﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑدون ﺗﻛوﯾن و ﺑدون اﺗﺻﺎل ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت. ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾﺗﮫ ﺑﻣﺟرد أن ﺗﻘوم ﺑﺈﯾﺻﺎﻟﮫ!

o ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت وﺗﺣﯾﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم دون أي ﺗدﺧل ﯾدوي.

o اﻟوﺻول اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ اﻟﻘﻧوات اﻷﻛﺛر ﺷﮭرة ﺑﻔﺿل ﺗرﺗﯾب ﻣﺣدد ﻣﺳﺑًﻘﺎ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺑﻠد اﻟﻣﺧﺗﺎر أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺛﺑﯾت.

o ﻋرض ﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻘﻧوات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻔﺿل ﻋرض ﺷﻌﺎراﺗﮭم.

o اﻟﺗرﺗﯾب ﺣﺳب اﻟﻧوع ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺣث أﺳﮭل 130) ﻗﻧﺎة أﻓﻼم و 40 ﻗﻧﺎة رﯾﺎﺿﯾﺔ و 20 ﻗﻧﺎة ﻟﻸطﻔﺎل).

o ﻋرض دﻟﯾل اﻟﺗﻠﻔزﯾون ﻓورا ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺗﻠﻔزﯾون.

o ﺗﻘدﯾم ﻛل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﺛﮫ ﻣﺛل: اﻻﺳم واﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺑث وﻟﻛن ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء ﻣرﺋﯾﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وأﺳﻣﺎء اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن وﺳﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج.

o ﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻔوﺗك أي ﺑرﻧﺎﻣﺞ.

o ﺗﺳﺟﯾل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻠﻔزﯾون ﻟﻣﺷﺎھدﺗﮭﺎ ﻓﻲ أي وﻗت.

o اﻟوﻟوج اﻟﺳرﯾﻊ إﻟﻰ ﻗﻧواﺗك اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻋﺑر ﻗﺎﺋﻣﺔ “ﻣﻔﺿﻼﺗﻲ”.