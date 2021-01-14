قتيل وجرحى في انهيار منازل بتاونات

تسبب انهيار جزئي لمنزلين بتاونات بسبب سوء الأحوال الجوية، في وفاة سبعيني وإلحاق خسائر مادية جسيمة في تجهيزاتهما، بعدما نجت أسرة من 6 أفراد بأعجوبة من الموت إثر انهيار سابق لمنزل طيني في دوار أسمل ببوهودة بسبب انهيار صخري لعدة أحجار من فوق الموقع الجبلي، ما دمر غرفه بشكل شبه كلي.

ومن آخر الانهيارات المتكررة لمنازل بهذا الإقليم بسبب الماضي التساقطات المطرية والثلجية، ذاك بحي كدارة بقرية با محمد المنهار زوال السبت دون أن يخلف خسائر في الأرواح، اللهم من حالة هلع سكانه والأضرار المادية التي لحقت تجهيزاته وأثاثه وبنايته، واستنفرت المصالح المعنية بالمنطقة المتدخلة لتلافي كارثة أخرى.

ويأتي الانهيار بعد ساعات قليلة من انهيار منزل آخر بدوار تازغدرة بجماعة البيبان بغفساي، زوال الجمعة الماضي، متسببا في وفاة مسن عمره 74 سنة، بعد انهيار غرفة فوق رأسه أثناء وجوده بها، لوقوع انهيار صخري من جبل فوق الدوار، فيما نجا باقي أفراد عائلته، بأعجوبة لوجوده في زيارة عائلية لأقارب لهم.

وانهارت صخرة كبيرة من الجبل المطل على الدوار، قبل اصطدامها بمنزل الضحية “م. ش” الأب ل10 أبناء كبار السن، بسفحه، وتقتحم غرفة كان بها، ليصاب بجروح بالغة عجلت بوفاته في الحين قبل نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لتشريحها في إطار البحث، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

حميد الأبيض (فاس)