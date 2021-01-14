الأمطار تخرج موتى من قبورهم

استشاط سمير اليزيدي عامل إقليم بن سليمان، صباح أول أمس (الاحد)، غضبا على الوضعية الكارثية للمقبرة الجديدة لابن سليمان. وتفاجأ عامل الإقليم والوفد المرافق له، بوضعية المقبرة التي تحولت الى بركة مائية ومحاطة بالأوحال من كل جانب.وأفادت فعاليات المجتمع المدني في تصريح ل “الصباح”، أن صفقة مشبوهة فوتت في ظروف غامضة لإحدى الشركات المحظوظة، من أجل تجهيز المقبرة، غير أنه لم يتم انجاز حتى 15 في المائة من دفتر التحملات، مضيفين أن مواد البناء الخاصة بالمقبرة سرقت في وقت سابق، من قبل مسؤول ببلدية ابن سليمان.

وأمر عامل الإقليم باشا المدينة بالتحرك العاجل لتأهيل المقبرة وفق الشكل، الذي أنجزت عليه مقبرة تطوان من خلال تخصيص المجلس البلدي لاعتمادات مالية، مع ضرورة تأسيس جمعية مدنية للإشراف على المقبرة، ووضع مخطط وحل استعجالي.

كمال الشمسي (ابن سليمان)