مطاردة سيارة تنتهي بحادثة

شنت دورية تابعة للشرطة بالناظور، ليلة الخميس الماضي، مطاردة محكمة، لسيارة من نوع “سيات” كانت محملة بالخمور بحي ” بلانكو “، بعدما رفض سائق السيارة ذاتها الذي كان بمعية أحد شركائه الامتثال لأوامر الشرطة بالتوقف، إذ كانت في مهمة مراقبة حظر التجوال الليلي.

وانتهت فصول المطاردة باصطدام السيارة التي اعتقل سائقها رفقة مرافقه، برصيف بنايات سكنية وإحدى علامات التشوير. وتمكنت العناصر الأمنية من اعتقال السائق ومرافقه، وحجز كميات من الخمور داخل السيارة، كان الموقوفان يروجانها بالمدينة، إذ أحيلا على الشرطة القضائية، ونقلت السيارة والمحجوزات إلى مقر المنطقة الإقليمية للأمن.

وفي السياق ذاته، باشرت العناصر الأمنية تحريات دقيقة للوصول إلى مصدر الخمور ناهيك عن تنقيطهما، وما إذا كانا من ذوي السوابق، ورصد ما إذا كانا على صلة بشبكات ترويج الخمور بالإقليم. تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية بالناظور باشرت منذ رأس السنة الميلادية الجديدة حملاتها التمشيطية على مروجي الخمور تنفيذا لتعليمات مركزية تروم التصدي لجميع الأنشطة التي قد تساهم في خرق التدابير الاحترازية التي أقرتها الحكومية تزامنا مع حلول السنة الميلادية الجديدة.

جمال الفكيكي (الناظور)