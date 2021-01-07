نشرة خاصة من المستوى الأحمر … أمطار رعدية قوية ورياح قوية وتساقطات ثلجية

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا رعدية قوية، ورياحا قوية مرتقبة يومي الخميس والجمعة، وتساقطات ثلجية متوقعة من يوم السبت إلى الإثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى الأحمر، أنه من المتوقع أن تهم أمطار رعدية قوية (110- 150 ملم/ 24 ساعة)، ابتداء من الساعة الواحدة والنصف من زوال اليوم إلى غاية الحادية عشر من مساء غدا الجمعة، عمالات وأقاليم أكادير إداوتانان، تارودانت، الصويرة، طنجة، الفحص-أنجرة، المضيق، الفنيدق، شفشاون، تطوان، العرائش، آسفي، وجبال الحسيمة، مسجلة أن هذه الأمطار الرعدية ستكون مصحوبة محليا بتساقط للبرد.

وأضافت المديرية، في نشرة من المستوى البرتقالي، أن عمالات وأقاليم شتوكة آيت باها، بنسليمان، شيشاوة، الجديدة، برشيد، النواصر، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، القنيطرة، إنزكان-آيت ملول، الصخيرات-تمارة، سلا-الرباط، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان، تاونات، سيدي بنور، سطات، الحاجب، فاس، مولاي يعقوب، مكناس، تازة، صفرو، خريبكة، الرحمانة، اليوسفية والحوز، ستعرف أمطار رعدية قوية (50- 80 ملم/ 24 ساعة)، ابتداء من اليوم الخميس على الساعة الواحدة والنصف زوالا إلى غاية غدا الجمعة على الساعة الحادية عشر ليلا.

وأشار المصدر ذاته، في نشرة من المستوى الأحمر، إلى أن رياحا قوية (100-120 كلم/ في الساعة) ستهم غدا الجمعة عمالات وأقاليم الصويرة، آسفي، الجديدة، اليوسفية، الرحامنة، سيدي بنور، شيشاوة، الحوز، أزيلال، وارزازات، تنغير، ميدلت، الرشيدية وفكيك.

وسجلت المديرية، في نشرة من المستوى البرتقالي، أن رياحا قوية (75-90 كلم/ في الساعة) ستهم اليوم الخميس مناطق الرشيدية، الصويرة، وارزازات، آسفي، طرفاية، تارودانت، تنغير، زاكورة.

وستهم نفس الظاهرة غدا الجمعة عمالات وأقاليم أسا-الزاك، بنسيلمان، برشيد، الدار البيضاء، شفشاون، فحص-أنجرة، العرائش، مديونة، المحمدية، النواصر، سطات، طرفاية، أكادير إداوتانان، شتوكة آيت باها، كلميم، إفران، إنزكان-آيت ملول، جرادة، مراكش، الرباط-سلا، سيدي إفني، الصخيرات-تمارة، طانطان، طاطا، تزنيت، تازة.

وأضافت المديرية، في نشرة من المستوى البرتقالي، أن عمالات وأقاليم إفران، خنيفرة، ميدلت، بني ملال، الحوز، شفشاون، الحسيمة، تارودانت، بولمان، صفرو، تازة والحاجب ستعرف تساقطات ثلجية ابتداء من 1400 م (20-30 سم/24 ساعة).

ومن المتوقع أيضا أن يهم طقس بارد ابتداء من يوم السبت مناطق الأطلس الكبير والمتوسط، والريف، هضاب الفوسفاط، ووالماس، والهضاب الشرقية.