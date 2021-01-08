ثلاثينـي يقتل زوجته دهسا

لقيت امرأة في عقدها الثاني حتفها، مساء الأحد الماضي، على يد شريك حياتها، الذي تعمد دهسها بواسطة سيارة لنقل العمال، بعد أن ترصد لها قرب منزل الزوجية الكائن بحي «مرس أشناد» بطنجة، وقام بمباغتتها ودهسها لتسقط على الأرض تحت إطار عجلات السيارة وتسلم الروح إلى بارئها .

وأفادت مصادر متطابقة من مكان الحادث، أن الزوج البالغ 33 سنة، حضر إلى الحي على متن سيارة تابعة لشركة نقل العمال التي يشتغل بها، وظل يترقب زوجته فترة من الزمن إلى أن خرجت من المنزل، فسارع إلى مطاردتها ودهسها بقوة، رغم محاولتها الهروب إلى حافة الطريق، متسببا لها في إصابات بالغة في الرأس وأنحاء مختلفة من جسدها عجلت بوفاتها في مكان الحادث.

وبعد أن تأكد الزوج من نجاح فعله الجرمي حاول الفرار، إلا أن عددا من أبناء الحي سارعوا إلى محاصرته وإيقافه، قبل أن يبادر أحدهم بإخطار المصالح الأمنية، التي حضرت إلى المكان فوجدت الضحية جثة وسط بركة من الدماء، لتقوم بتصفيد الزوج واقتياده لمقر الشرطة بالمنطقة الأمنية الثانية لبني مكادة قصد التحقيق معه في الواقعة، في حين عملت عناصر الوقاية المدنية على نقل الجثة إلى مستودع الأموات الجماعي بمستشفى «الدوق دو طوفار» بالمدينة، في انتظار تعليمات النيابة العامة.

م . ر (طنجة)