الجامعة تتحدى كورونا والحكومة

كل فريق تخلف أو لم يؤهل 11 لاعبا يعتبر منهزما بهدفين لصفر

تجاهلت جامعة كرة القدم، عن طريق عصبة الهواة، فيروس كورونا، والقيود المرتبطة به، واعتبرت أنها غير موجبـة لتأجيل المباريات.

وعممت عصبة الهواة دورية على الأندية، الثلاثاء الماضي، تؤكد فيها أن أي فريق لم يوفر الحد الأدنى من اللاعبين، وهو 11، وحارس مرمى وأربعة بدلاء، أو تعذر عليه التنقل بسبب القيود المفروضة من قبل السلطات، يعتبر منهزما بهدفين لصفر.

وجاء في الدورية “في حال تعذر على أي فريق إجراء مباراة بسبب عدم توفره على الحد الأدنى للاعبين، أو لم يتمكن من الحضور إلى مكان خوض المباراة، بسبب قيود التنقل، وأسباب أخرى مرتبطة بداء «كوفيد 19»، فإنه يعتبر منهزما بنتيجة (2-0)، باستثناء الحالات الأخرى المتعلقة بالقوة القاهرة، وغير المرتبطة بفيروس كورونا».

وألزمت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة الأندية بإجراء تحليلات الكشف عن الفيروس لمكوناتها، مرة كل 15 يوما.

وحددت العصبة عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم في ورقة المباراة في 20 لاعبا، حدا أقصى.

وألغت العصبة فترات التوقف التي كان مسموحا بها أثناء المباريات، للاستراحة، فيما تم الإبقاء على عدد التغييرات، وهي خمسة،في ثلاث مناسبات خلال المباراة.

وتأتي دورية الجامعة بعد يوم واحد من القرارات التي اتخذتها الحكومة،في ما يتعلق بمواجهة انتشار الفيروس، وفسرتها مصادر مطلعة بالرغبة في التصدي لاستغلال بعض الأندية لإصابة لاعبيها بالفيروس، أو قيود التنقل، لعدم إجراء المباريات، على غرار ما حدث الموسم الماضي.

ويذكر أن دورية مماثلة تسري على أندية البطولة الاحترافية، بالقسمين الأول والثاني.

وانطلقت بطولة الهواة بجميع أقسامها نهاية الأسبوع الماضي.

عبد الإله المتقي