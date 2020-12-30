حظر قسري للاستحمام

قرارات الحكومة تزحف على حق طبيعي ولا تراعي حاجيات المجتمع

من كان يظن أنه سيأتي يوم يحرم فيه المغاربة من الحق الطبيعي في الاستحمام، لذلك لن تجد في التاريخ الحقوقي والسياسي المغربي، جمعية أو حزبا سياسيا أو حركة احتجاجية، طالبت بحق المغربي في حمام كريم ذي جودة، وهو ما نحن أمامه اليوم، إذ أطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب السلطات العمومية والصحية، برفع الحظر عن الحمامات، وإنهاء فترة الإغلاق، التي دفعت جزءا من المغاربة إلى ابتكار طرق جديدة للاستحمام، بعدما كانت آخر اهتماماتهم النضال، من أجل فتح أبواب الحمامات.

الباحث في تاريخ المغرب الحديث، سيجد أن الحمامات من أعرق التحف الهندسية والمعمارية التي أبدعها المغاربة، واخترعوا حزمة من الأدوات والمنتوجات المستعملة في عملية الاستحمام، من قبيل الصابون البلدي و”الكيس الحرش”، إضافة إلى استعمال بعض المعادن والنباتات، مثل الغاسول والحناء وغيرها، لكن وباء كورونا زحف على هذا التراث اللامادي، وعاد بالمغاربة إلى فترة ما قبل اختراع الحمام.

ولأن الاستحمام مسألة ضرورية للاستمرار في ممارسة الحياة الطبيعية، فإن كثيرين، خاصة الفئات الفقيرة، لجأت إلى طرق مختلفة من أجل قضاء هذه الحاجة، إذ هناك من أصبح مضطرا إلى تحويل المرحاض إلى حمام، عن طريق تسخين “مقاريج» الماء، والاستحمام بسرعة قياسية، خاصة أن الفضاء يكون باردا ومعرضا للتهوية، لكن البرد والإصابة بالزكام خير من عدم الاستحمام لأسابيع وشهور.

وعمد بعض الأشخاص أيضا، خاصة سكان “البيت مع الجيران”، وقاطني “البراريك»، إلى البحث عن ملاذ للتخلص من روائح العرق والأوساخ، باللجوء إلى الأصدقاء و»دار الوليدين»، طلبا في حمام سريع، رغم حجم الاحراج الذي يسببه هذا الطلب العجيب، لكن لا ضير إذا ما تمت مقارنة الضررين، فالإحراج أخفهما.

ولا علم لنا بالأسباب التي تجعل تقرير ومذكرات وبيانات المندوبية السامية للتخطيط، والجمعيات الطبية وخلايا الأمم المتحدة والبنك الدولي، والمؤسسات غير الحكومية، لا تتطرق إلى هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان، فرغم إصدارها للأرقام والتوقعات حول أعداد الفقراء الجدد، وارتفاع ضحايا العنف المنزلي، والآثار النفسية السلبية، الناتجة عن الحجر الصحي والطوارئ الصيحة، إلا أنها لا تولي أي اهتمام للحق في حمام كريم ذي جودة.

إن معاناة المواطنين بلغت مداها، في ظل استمرار الحكومة في إغلاق الحمامات، وهذا القرار لا يخدم السلم الاجتماعي، والأمن الروحي للمغاربة، إذ كيف يمكن لزوجين أن يتعاشرا على سنة الله ورسوله، وهما يعلمان مسبقا أنهما لن يذهبا غدا إلى الحمام. إن عددا من المواطنين أصبحوا محرجين بسبب استحيائهم من رفع الدعاء إلى الله لإزالة الوباء. رأفة بالمغاربة افتحوا الحمامات!

عصام الناصيري