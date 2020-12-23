زوايا رجراجة تتفاعل مع تطورات الصحراء

حط ممثلو زوايا رجراجة، أخيرا، الرحال بالصويرة ضمن مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة، قبل أن تتجمع الحشود بساحة مولاي الحسن للتفاعل مع التطورات الأخيرة، التي عرفتها قضية الصحراء المغربية.

المسيرة التي ترأسها نقيب زوايا رجراجة بالمغرب الحاج عبد العزيز بن محمدان المقدم، كانت معززة بطلبة المدارس القرآنية العتيقة وسكان الشياظمة، بعد أن تجمع الكل بمركز بئركوات، مقر زاوية «ابن احميدة»، لتنطلق المسيرة عبر الحافلات والسيارات نحو الصويرة، مرورا بعدة مراكز قروية، احتفالا بالانتصار الدبلوماسي للمغرب بعد القرار الأمريكي بخصوص مغربية الصحراء.

وأصدر المنظمون بيانا عقب هذه التظاهرة اعتبروا فيه أن هذه المسيرة والوقفة التي حضرتها المئات، تشكل خطوة تعبيرية وتفاعلية مع المسار، الذي أخذته قضية الوحدة الترابية خاصة بعد «الاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء على أسس الحق والمشروعية وحقيقة التاريخ والجغرافيا».

كما حدد البيان الجهات التي يتحدث باسمها، وهم أبناء زاوية رجراجة بالمغرب وأحفادهم ومريدوهم بالأقاليم الجنوبية، خاصة زاوية سيدي بوبكر الرجراجي وزاوية سيدي مبارك بن عبد الله الرجراجي وزوايا قبائل آيت يوسا ومشايخهم وأولاد يحيى وزاوية سيدي محمد الصغير بإقليم آسا الزاك ومشايخهم بالسمارة وكلميم وبوجدور.

وثمن البيان القرار الأمريكي والمبادرات التي قامت بها دول شقيقة وصديقة بفتح قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة، كما عبر عن اعتزازه ب»الروح البناءة التي تميز عمل مؤسسات المملكة واختياراتها السيادية على الصعيد السياسي والدبلوماسي، وما سيكون عليه من تأثير إيجابي في تعزيز أمن البلاد ورخائها الاقتصادي والاجتماعي».

عزيز المجدوب