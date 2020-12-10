يسرا اللوزي تصور “العنكبوت”

انتهت الفنانة يسرا اللوزي من تصوير الفيلم السينمائي “العنكبوت”، السبت الماضي، وذلك في مشاهد جمعت بينها وبين أحمد السقا وظافر العابدين. و”العنكبوت” من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، وتدور أحداثه حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات. ومن جهة أخرى، عبرت يسرا اللوزي عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة “آفاق السينما العربية” إلى جانب عدة أسماء منها زينة دكاش، مخرجة ومنتجة من لبنان.

كارول سماحة تغني “أيام الشتا”

طرحت، أخيرا، النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة “أيام الشتى” وهي ثاني أغاني ألبومها الجديد “كريسماس كارول”، الذي من المنتظر طرحه الأسبوع المقبل، وهي من كلماتها وألحانها. ومن جهة أخرى، عرض للنجمة كارول سماحة فيلم “بالصدفة” وشاركها في البطولة بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، وغريتا عون، وسامي أبو حمدان، وجيهان غماس.