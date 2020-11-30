مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال الـ24 ساعة

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين:

– الصويرة-الميناء: 30 ملم

– الصويرة-المطار: 13 ملم

– أكادير-إنزكان: 10 ملم

– آسفي: 9 ملم

– الجديدة وتيزنيت وسيدي إفني: 6 ملم

– أكادير-المسيرة: 5 ملم

– العرائش وكلميم: ملمتران

– الدار البيضاء-آنفا والنواصر وسطات والعيون وطانطان: ملمتر واحد – شفشاون وتطوان وطنجة والمحمدية وخريبكة ومراكش وبنسليمان: أقل من ملمتر