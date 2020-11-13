الحبس لسارق هاتف وحاسوب

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من أجل جناية السرقة الموصوفة والتخدير بواسطة لصاق العجلات.

وأوقفت الضابطة نفسها متهمين فيما ظل المتهم الثالث في حالة فرار. وتمكنت الضابطة نفسها من حجز الهاتف المحمول لدى أحدهما وحجزت الدراجة النارية التي استعملاها في عملية السرقة.

وصرح المتهمان أنهما تناولا كمية من مسكر ماء الحياة رفقة المتهم الثالث واستنشقوا لصاق العجلات، وقرروا سرقة المشتكي الذي يعرفونه حق المعرفة. وصعد الثلاثة أدراج منزله الموجود في الطابق العلوي واستولوا على هاتفه المحمول وحاسوب كان موصولا بتلفاز ولاذوا بالفرار. ولما تعقبهم، هدده المتهم الثالث بواسطة السلاح الأبيض وظل يحتفظ بالحاسوب.

وبعد مرور ثلاثة أشهر على هذه الحادثة، ظل المتهم متواريا عن الأنظار، لتفادي الوقوع في أيدي المصالح الأمنية، وتم إيقافه وهو في حالة تخدير بحي المطار.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)