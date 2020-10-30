سقوط سبعة أجانب بتهم التبشير

أوقفت مصالح أمن الصويرة، مساء الجمعة الماضي، سبعة سياح أجانب كانوا بصدد القيام بحملة تبشيرية للديانة البوذية بالمدينة.

وذكرت المصادر أن الموقوفين الذين يحملون الجنسية البريطانية، حلوا بالصويرة خلال اليوم نفسه، قادمين من مراكش، وأثاروا انتباه عناصر من السلطة المحلية بتحركاتهم بنقط مختلفة بالمدينة العتيقة.

وأضافت المصادر أن أحد أعوان السلطة ظل يراقب أنشطة السياح الأربعة، الذين كانوا يحرصون على فتح حوارات مع الشباب والمراهقين محاولين إقناعهم باعتناق المذهب البوذي. وزادت المصادر أن المبشرين تحركوا بنقط عديدة بالمدينة العتيقة، منها ساحة مولاي الحسن، وشارع الاستقلال، قبل أن يتوقفوا قرب برج الساعة حيث بدؤوا في توزيع منشورات وكتب، قبل أن يداهمهم أعوان السلطة المحلية وعناصر القوات المساعدة ويحاصروهم. وتابعت المصادر أنه بعد ربط الاتصال بعناصر الأمن التابعين للدائرة الثانية، حلوا بمكان الإيقاف، وتم إشعار النيابة العامة بالموضوع، فاقتادوا الموقوفين الأجانب إلى مخفر الشرطة، حيث أنجز لهم محضر استماع وتم حجز الكتب والمنشورات بحوزتهم.

عزيز المجدوب