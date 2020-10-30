إيقاف تاجري مخدرات بسيدي بنور

أوقفت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بنور، مساء أول أمس (الاثنين) شخصين من ذوي السوابق القضائية، كانا على متن سيارة سياحية تابعة لإحدى وكالات كراء السيارات بالبيضاء، محملة بكمية كبيرة من مادة الكيف ومخدر الشيرا والأسلحة البيضاء.

وكشفت مصادر دركية للصباح، أن مطاردة وإيقاف المتهمين، شاركت فيهما عناصر الدرك الملكي تحت إشراف مباشر لقائد المركز نفسه، الذي تابع العملية من بدايتها حتى نهايتها، بتنسيق مع قائد سرية سيدي بنور. وأكدت المصادر ذاتها، أن عملية الإيقاف، جاءت بعد توصل الضابطة القضائية بخبر يفيد تردد الموقوفين على حدود سيدي بنور. وبعد عملية ترصد للسيارة والمشتبه فيهما، منذ دخولها إلى المدار الحضري للمدينة نفسها، باشرت العناصر الدركية تحركاتها وتمكنت من رصد حركتهما، إذ تم نصب كمين محكم جعل سائق السيارة المستهدفة يفقد السيطرة ويزيغ عن الطريق، لتنفجر إحدى عجلاتها، ويلوذ بالفرار رفقة مرافقه قبل أن يتم إلقاء القبض عليهما.

وبعد تفتيشها، تم العثور على كمية كبيرة من المخدرات، كانت في طريقها للترويج بشوارع سيدي بنور. وبعد قطر السيارة المذكورة، تم العثور بها على سكاكين وسيوف، كان المشتبه فيهما يستعملانها في الاعتداء والسرقة واعتراض السبيل بمختلف الطرق القروية المؤدية للأسواق الأسبوعية.

أحمد ذو الرشاد (سيدي بنور)