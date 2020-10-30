باسـو وإيسـو يستمتعـان بـ”اليوغـا”

استمتع الكوميدي باسو، كثيرا، بحصة ل”اليوغا” اقترحها عليه “اليوتوبور” الشهير طه إيسو.

وحل باسو ضيفا في قناة إيسو ب”يوتوب”، وقضيا فترة يتجولان في شوارع البيضاء، قبل أن ينتقلا إلى مركز متخصص في “اليوغا”، حيث أبدى باسو إعجابه بها وشجع متتبعيه على ممارستها لأنها تخلص من التوتر.

وحصل فيديو باسو وإيسو على نسب متابعة كبيرة، علما أن قناة الكوميدي في موقع التواصل الاجتماعي نفسه تشهد نسب متابعة كبيرة جدا، في الآونة الأخيرة.

كما يحظى إيسو باحترام جميع المدونين، فشخصيته المرحة واختياره للمواضيع وتواضعه، فتحت له باب الشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي. وإيسو من مواليد البيضاء، في منتصف العشرينيات، ينتمي إلى عائلة ممون الحفلات الشهير “رحال”، ودرس في فرنسا والإمارات وبريطانيا، ثم جذبه التصوير وبث فيديوهات في “يوتوب”، حتى أن قناته يتابعها حوالي مليون ونصف مليون شخص، وبعض فيديوهاته شاهدها أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

ويشرح إيسو في أحد فيديوهاته الأسباب التي جعلته يفضل “يوتوب” قائلا:” مللت من الروتين اليومي والذي ينتجه تكرار الأحداث في الحياة، ما جعلني أفكر في السفر والتصوير وزيارة بلاد نشاهد تفاصيلها فقط في محرك البحث غوغل، وفي أفلام وثائقية تتحدث عن اختلاف ثقافات العالم”.

خالد العطاوي