الصقلـي يعتـذر

اضطر الممثل المغربي ربيع الصقلي إلى تقديم اعتذاره لسكان افران، بعد الانتقادات التي وجهت إليه، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يسخر منهم ومن أجواء المدينة.

وأثار الصقلي غضب الكثيرين ما دفعه إلى تقديم اعتذاره، وتوضيح سياق حديثه في الفيديو الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن إفران من أرقى وأجمل المدن في العالم، وأن الشريط الذي ظهر فيه مع الممثلة فاطمة الزهراء قنبوع وابتسام العروسي أثار ضجة لا فائدة منها، بعدما تم تأويله.

وسبق أن تعرض الممثل ربيع الصقلي، بطل مسلسل “ياقوت وعنبر”، إلى هجوم كبير من قبل شريحة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رفضه الانتقادات الموجهة إليه، التي قال إنها ينبغي أن تكون في إطار بناء ولا تتجاوز الأمر إلى حد توجيه عبارات السب والشتم في حقه.

يشار إلى أن المجلس الجهوي للسياحة بجهة فاس مكناس، استعان بعدد من الفنانين والصحافيين، للترويج لأقاليم جهة فاس مكناس، وهي الحملة التي انتقدها عدد من الفاعلين في المجال.

إيمان رضيف