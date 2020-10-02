سعـد تفقـد جنينهـا

أكدت الفنانة هدى سعد خبر فقدان جنينها في الشهر الخامس من الحمل، عبر رسالة وجهتها إلى متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، التي عبرت فيها عن شعورها بألم نفسي كبير.

وقالت هدى سعد إنها تعرضت إلى إجهاض قبل شهر ونصف عانت خلاله كثيرا على المستوى النفسي، خاصة أنها تستعد لاستقبال مولودها بعد أشهر قليلة من الحمل. وفضلت هدى سعد عدم الكشف عن خبر الإجهاض، الذي تعرضت له منذ عدة أسابيع، موضحة “لم أكن أرغب في الإفصاح عن الخبر ونشر محنتي محبة فيكم”. واسترسلت هدى سعد قائلة إنها اليوم بوضع صحي ونفسي أفضل، مضيفة “اليوم أتمتع برضا وهدوء نفسي يرجع لثقتي بخالقي في كرمه وفي حكمته”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي هدى سعد مع رسالتها، ومن بينهم مجموعة من الفنانين، منهم الفنانة السورية أصالة، التي كتبت لها “الله سيعوضك حبيبتي ومحنة صعبة ستتجاوزينها بإذن الله بالإيمان وبالأمل”.

من جانبها كتبت الفنانة فاطمة الزهراء العروسي قائلة “الله يعوضك خير حبيبتي، لله ما أعطى ولله ما أخذ”، كما تفاعل فنانون آخرون مع رسالتها من بينهم كوثر براني. ومن جهة أخرى، نشرت، أخيرا، هدى سعد صورة لها على خشبة المسرح علقت عليها قائلة “اشتقت كثيرا إلى السعادة، التي أشعر بها خلال اللقاء المباشر مع الجمهور”.

أ . ك