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الرصد الوبائي ليوم الجمعة … 2521 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1908 حالة شفاء، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 128 ألف و565 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 106 ألف و44 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2263 حالة.
توزيع الحالات حسب الجهات
الدار البيضاء سطات 1247
الرباط سلا القنيطرة 215
سوس ماسة 210
بني ملال خنيفرة 169
مراكش أسفي 165
الشرق 158
درعة تافيلالت 150
طنجة تطوان الحسيمة 81
فاس مكناس 58
كلميم واد نون 32
العيون الساقية الحمراء 21
الداخلة وادي الذهب 15