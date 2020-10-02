الرصد الوبائي ليوم الجمعة … 2521 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1908 حالة شفاء، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 128 ألف و565 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 106 ألف و44 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2263 حالة.

توزيع الحالات حسب الجهات

الدار البيضاء سطات 1247

الرباط سلا القنيطرة 215

سوس ماسة 210

بني ملال خنيفرة 169

مراكش أسفي 165

الشرق 158

درعة تافيلالت 150

طنجة تطوان الحسيمة 81

فاس مكناس 58

كلميم واد نون 32

العيون الساقية الحمراء 21

الداخلة وادي الذهب 15