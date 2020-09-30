بركة: مليون فقير إضافي في 6 أشهر

اتهم نزار بركة، أمين عام الاستقلال، الحكومة بالفشل في تدبير تداعيات جائحة كورونا، التي عرت عن واقع مر، لم يتم إصلاحه، رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات على تدبيرها الشأن العام. وأكد بركة أن أزمة كورونا أسهمت في تعميق الأوضاع الصحية بالبلاد، وأبرزت إخفاق السياسات المتبعة من قبل الحكومة في وقف تراجع النمو الاقتصادي، وتواصل ضعف مردودية الاستثمارات، والاتساع المهول للفوارق الاجتماعية والمجالية، وغياب الحماية الاجتماعية الكافية وازدياد حدة الفقر، التي ارتفعت، اليوم، بإضافة أكثر من مليون فقير خلال ستة أشهر الأخيرة، وهو مؤشر على حجم سوء التدبير الحكومي لأزمة كورونا. وكشف بركة، في حديثه إلى أعضاء اللجنة المركزية، أن جائحة كورونا عرت عن حجم الاختلالات، والنواقص البنيوية العميقة التي تعرفها البلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والمتمثلة في هشاشة النظام الصحي، وبروز الحجم الكبير الذي يمثله القطاع غير المهيكل، والنسبة المرتفعة لعدد العاملين فيه، وحدة تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية والرقمية في قطاعات إستراتيجية وحيوية، مثل التعليم والصحة، ومحدودية آليات الحماية الاجتماعية، وضعف مناعة المقاولات، سيما الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.

وأوضح كبير الاستقلاليين أن الارتباك الحكومي ظهر في التمسك بتنظيم عيد الأضحى، ومنع التنقل، وفي الدخول المدرسي بين الحضوري وعن بعد، وتحميل الأسر مسؤولية إصابة أطفالها بكورونا، وعدم حسم الخلاف بين الأسر وأرباب المدارس الخصوصية، وتدبير ملف العالقين بطريقة عشوائية، والعمل وفق أجندة انتخابية، إذ كل وزير وحزب يدعيان أنهما الأصلح، دون إنجاز إصلاحات.

أ. أ